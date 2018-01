United-Sanchez | è fatta | all' Arsenal va Mkhitaryan Ora Wenger aspetta Aubameyang

Mkhitaryan dice sì all'Arsenal - Sanchez verso il Manchester United : Il centrocampista armeno del Manchester United, Henrikh Mkhitaryan, ha accettato la proposta di trasferirsi all'Arsenal, aprendo la strada allo scambio con il cileno Alexis Sanchez, molto attesa da ...

Calciomercato Premier League : Sanchez al Manchester United - Mkhitaryan passa all’Arsenal : Secondo la BBC i due club avrebbero trovato l’accordo sulla base di uno scambio alla pari. Henrikh Mkhitaryan, centrocampista del Manchester United ha accettato il trasferimento all’Arsenal, con Alexis Sanchez che andrà nella direzione opposta ai Red Devils. Secondo la BBC, i due club avrebbero trovato l’accordo sulla base di uno scambio alla pari. L’attaccante cileno classe ’88, ex Udinese e Barcellona, era a ...

Calciomercato - Manchester United; Mourinho : ”Arriva Sanchez? Penso di sì” : L’allenatore dei Red Devils, José Mourinho, ha confermato la trattativa di mercato per portare Alexis Sanchez a Old Trafford. Dopo la vittoria di misura conquistata in casa del Burnley, il tecnico del Manchester United José Mourinho ha parlato della partita, ma anche dell’arrivo imminente di Alexis Sanchez dall’Arsenal: “Se non segni sei nei guai, perché il Burnley gioca in modo diretto, è molto difficile affrontarlo. ...

Pep Guardiola si arrende : 'Alexis Sanchez andrà al Manchester United' : ROMA - ' E' vero, siamo su Sanchez, è inutile negarlo '. José Mourinho parla chiaramente dell'imminente trasferimento dell'attaccante cileno ai Red Devils. Lo fa davanti in conferenza stampa, senza ...

Manchester United - Mourinho ha chiesto Dybala. Dopo Sanchez assalto all’argentino… : Manchester United, Mourinho ha chiesto Dybala. Dopo Sanchez assalto all’argentino… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Manchester United, Mourinho HA chiesto DYBALA- Secondo quanto riportato dai colleghi britannici di “The Sun”, il Manchester United sarebbe pronto a far partire l’assalto a Paulo Dybala. Dopo Alexis Sanchez, ormai ...

Alexis Sanchez/ Wenger : entro 24 ore potrebbe andare al Manchester United : Alexis Sanchez, Wenger: entro 24 ore potrebbe andare al Manchester United. Il tecnico dei Gunners ha parlato del futuro dell’attaccante della nazionale cilena, ad un passo dai Red Devils(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:15:00 GMT)

Wenger conferma : 'Sanchez al Manchester United? Probabile' : LONDRA - ' Probabile che accada '. Arsene Wenger risponde così alla domanda se Alexis Sanchez può realmente accasarsi al Manchester United nelle prossime ore. Nella conferenza stampa a 48 ore dal ...

Calciomercato - Sanchez a un passo dallo United. Walcott all'Everton : Il trasferimento di Alexis Sanchez al Manchester United 'è imminente'. Lo scrive il Daily Mail nella versione online, aggiungendo che l'attaccante cileno dell'Arsenal (in scadenza di contratto nel ...

Raiola : 'Sanchez allo United se Mkhitaryan all'Arsenal' : Il trasferimento di Alexis Sanchez dall'Arsenal al Manchester United dipende da Henrikh Mkhitaryan. Il centrocampista armeno non rientra nei piani di José Mourinho che vorrebbe invece utilizzarlo come ...

Calciomercato - Manchester United in pressing su Sanchez : Londra, 16 gennaio 2018 - In Inghilterra è l'affare del momento. Il nome di Alexis Sanchez sta scaldando queste ore di mercato, anche se le nuvole attorno al suo futuro si stanno lentamente dissipando.

Alexis Sanchez si avvicina allo United - Mourinho conferma : “sono fiducioso” : Il Manchester United sembra aver scavalcato i ‘cugini’ del City nella corsa al grande obiettivo di mercato, il 29enne attaccante cileno dell’Arsenal Alexis Sanchez. A ribadire l’interesse dei Red Devils per l’ex Udinese e’ lo stesso Jose’ Mourinho che, dopo la vittoria di ieri per 3-0 sullo Stoke City, si e’ detto certo che il suo club ha le carte in regola per mettere a segno il colpaccio. ...