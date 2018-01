Una foto leaked del retro dello Xiaomi Mi 6X prospetta una dual cam posteriore à la

'Non Una ma ben 5 volte'. E ci sono le foto : Meghan ma che fai? : I suoi, abbinati ad un look total black, per la cronaca sono stati ideati dal brand Hiut Denim. Seconda 'infrazione': Meghan , acclamata dalla folla, non ha saputo resistere alla tentazione di firmare ...

Eminem ha postato Una foto di Ed Sheeran sul set del video di “River” : Eminem ha svelato una prima immagine tratta dal videoclip di “River”, brano contenuto nel suo ultimo album “Revival”, nel quale duetta con Ed Sheeran. Come si intuisce dal fotogramma nella clip ci sarà anche Ed! So let the river run… @teddysphotos on set #REVIVAL Un post condiviso da Marshall Mathers (@Eminem) in data: Gen 17, 2018 at 6:07 PST Al momento Eminem non ha diffuso nessun altro dettaglio in ...