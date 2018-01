Un anno di successi per Piero Procopio e il teatro Hercules - InfoOggi.it : Ben 58 spettacoli, tutti sold out, realizzati nell'anno da poco concluso, portando in scena, tra Calabria e Sicilia, 7 commedie, tutte targate 'Hercules'. Il segreto? La genuinità, il raccontare alla ...

Un anno di successi per Piero Procopio e il Teatro Hercules : Ben 58 spettacoli, tutti sold out, realizzati nell'anno da poco concluso, portando in scena, tra Calabria e Sicilia, 7 commedie, tutte targate 'Hercules'. Il segreto? La genuinità, il raccontare alla ...

Salute : per le donne rischio di morte triplo nell’anno successivo a un infarto : Una ricerca dalla University of Leeds e dell’Istituto Karolinska di Stoccolma ha rilevato che dopo un attacco cardiaco le donne non ricevono lo stesso standard di terapie che riceve un uomo, e nell’anno successivo all’infarto incorrono in un rischio triplo di morire rispetto ai maschi. Alle donne in media si prescrivono meno terapie standard raccomandate dalle linee guida dopo un infarto, ad esempio l’aspirinetta o i ...

Christian De Sica - oggi compie 67 anni / Un compleanno festeggiato tra successi e critiche : Christian De Sica compie gli anni: oggi 5 dicembre 2018, l'artista festeggia 67 anni tra muSica, cinema e televisione, ecco tutti i suoi successi e le critiche.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 15:28:00 GMT)

J-Ax / Un 2017 di grandi successi per il rapper : la grande festa di Capodanno (Nek in Arena) : J-Ax, un 2017 di grandi successi per il rapper, che ha battuto ogni record con "Comunisti col rolex". grande festa per il Capodanno 2018 ad Olbia, in Sardegna.(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 16:10:00 GMT)

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ I due ex gieffini sui social per salutare un anno pieno di successi : Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno salutato il vecchio anno con una serie di post sui social. L’ex tronista, in particolare, ha ricordato il suo passato e ciò che ha vissuto…(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 05:41:00 GMT)

Liam Payne e il figlio Bear - il bilancio del cantante di un anno di successi tra musica e vita privata : Liam Payne e il figlio Bear sono una coppia affiatatissima e molto tenera, sulla bocca dei fan sin dall'annuncio della sua paternità. L'ex cantante degli One Direction ha postato una foto molto dolce sui social network, che lo ritrae insieme al piccolo Bear, per festeggiare il loro primo Natale insieme. Nel ripercorrere le tappe principali del suo 2017, per prima cosa Liam Payne ha ricordato con particolare affetto il giorno in cui è nato il ...

Francesco Gabbani a Che Tempo Che Fa presenta il singolo La Mia Versione Dei Ricordi - capitolo finale di un anno di successi (video) : Francesco Gabbani a Che Tempo Che Fa ha presentato il nuovo singolo La Mia Versione Dei Ricordi, quarto brano estratto dal fortunato album Magellano. Domenica 10 dicembre, Francesco Gabbani si è esibito nel programma di Fazio al pianoforte e con la band al completo, in modo da ricreare l'atmosfera suggestiva della ballata. La Mia Versione Dei Ricordi, infatti, è un brano molto introspettivo e malinconico, in cui il protagonista cerca di dare ...

Giorgia : “Oronero live” è il nuovo album per festeggiare un anno di grandi successi : A ottobre 2016 usciva “Oronero”, il decimo album di inediti di Giorgia, e a poco più di un anno di distanza uscirà “Oronero live” (Microphonica/Sony Music Italy), che conterrà il meglio di “Oronero Tour” e alcuni brani inediti prodotti da Michele Canova, disponibile in tutti i negozi dal 19 gennaio anche in versione deluxe. Ma le novità non finiscono qui! Per festeggiare quest’anno di grandi successi, infatti, Giorgia dal 2 marzo emozionerà ...