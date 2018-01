Ultime novità contratto scuola 2018 | stipendi | ai docenti più ore a costo

Riforma pensioni ed elezioni 2018 - Monti : proposte da ciarlatani - Ultime novità Video : Le ultime novita' sulla Riforma pensioni al 18 gennaio 2018 [Video]ruotano intorno alle prossime elezioni ed alle tante promesse elettorali che i vari candidati leader stanno facendo al popolo. Per il Senatore Monti, ospite nell'ultima trasmissione di Floris a 'di Martedì', si sta assistendo ad uno spettacolo orribile di assoluta diseducazione civica. Monti critica anche duramente chi continua a promettere di poter abolire la Riforma Fornero, ...

Ultime contratti statali 2018 : novità oggi 17/1 - arretrati da 370 a 712 euro Video : Arriveranno presto delle novita' sul rinnovo dei contratti degli #statali 2018 in merito agli arretrati per i primi due anni, 2016 e 2017 del nuovo contratto e sugli aumenti degli stipendi. Infati, se l'ok del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti dovesse arrivare in tempi rapidi, gli arretrati per il rinnovo dei #contratti statali verrebbero accreditati nella busta paga di febbraio [Video]. Ad oggi, informa il quotidiano Italia oggi, ...

Ultime contratto scuola 2018 : novità straordinari - stipendi e formazione docenti Video : L'incontro di ieri all'Aran alla presenza dei sindacati per il rinnovo del #contratto scuola e per gli aumenti degli stipendi dei docenti e degli impiegati #statali nella #scuola può definirsi interlocutorio. Non si è arrivati ad alcuna conclusione essenziale che possa far pensare che il contratto della scuola possa essere firmato in tempi brevi, addirittura entro la fine di questa settimana. Le parti sono distanti e i sindacati non vogliono ...

Pensioni 2018 - Ultime novità al 15/01 su dati Istat - elezioni e APE volontaria Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 15 gennaio 2018 vedono prore la discussione elettorale sulla previdenza in merito alle nuove proposte per gli assegni minimi e le Pensioni di garanzia [Video] destinate ai giovani. Nel frattempo alcune elaborazioni giornalistiche aiutano a comprendere qual è il reale stato della situazione del bilancio Pensionistico pubblico. Infine, torniamo a parlare di uscite anticipate e di #ape volontaria fornendovi ...

Contratto statali 2018 e scuola - oggi 12/01 : Ultime novità aumenti stipendi Video : E' ancora in fase di stallo il rinnovo dei contratti #statali per il comparto della #scuola e dell'Istruzione a causa del mancato accordo sugli aumenti degli stipendi. Addirittura, secondo quanto riporta Il Messaggero di oggi, 12 gennaio 2018, sarebbe a rischio la firma del #Contratto scuola prima delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Infatti, l'incontro che si è tenuto ieri all'Aran ha confermato la distanza tra i sindacati e il ...

Pensione anticipata : Ultime novità domande Ape e precoci e scadenze 2018 Video : E' possibile gia' presentare le domande di uscita con #Pensione anticipata 2018 per i #precoci che abbiano maturato la quota 41 e per i contribuenti che rientrino nei parametri dell'anticipo pensionistico Ape social. Le due domande di Pensione anticipata potranno essere presentate dai contribuenti che maturino i diritti nel corso del 2018. Ciò significa che si potra' presentare la domanda della quota 41 dei precoci o quella relativa alla ...

Riforma Pensioni - Salvini : legge Fornero va cancellata - le Ultime novità Video : Altro che semplici modifiche, la Riforma #Pensioni targata Fornero va abolita senza se e senza ma. Non fa nessun passo indietro il leader della Lega #Matteo Salvini dopo le ultime dichiarazioni del presidente di Forza Italia #Silvio Berlusconi sulla legge Fornero. Da modificare in alcune sue parti, secondo l'ex premier che torna indietro rispetto al messaggio lanciato nei giorni scorsi dopo il vertice con Salvini e Meloni. Pensioni, Salvini ...

Ultime contratti statali 2018 : novità arretrati da € 370 a 710 - quando e per chi Video : Arriveranno presto novita' sul rinnovo dei contratti #statali e della scuola in merito agli aumenti degli stipendi e agli arretrati maturati negli anni 2016 e 2017 per le mancate trattative. Secondo quanto riporta nell'edizione odierna Italia Oggi, infatti, i dipendenti statali e i docenti avranno quella che potrebbe essere definita come la Carta elettorale, il rimborso dei mancati aumenti degli stipendi poco prima di andare a votare il 4 marzo ...

Pensioni - centrodestra compatto : stop Fornero - Ultime novità Video : Il centro-destra compatto per l'abolizione della riforma #Pensioni targata Fornero. E' una delle priorita' indicate in caso di vittoria alle elezioni politiche del 2018 dai leader della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d'Italia, rispettivamente #Matteo Salvini, #Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni che ieri hanno siglato il nuovo accordo in vista dell'appuntamento elettorale del 4 marzo prossimo. L'abrogazione della legge Fornero è stato in ...

Ultime pensione anticipata 2018 : Damiano su uscita e riforma - quali novità? Video : Quale riforma delle #Pensioni di vecchiaia e della #pensione anticipata è annunciata per il Governo che si formera' dopo le elezioni politiche del 4 marzo 2018? Ne ha parlato Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro del Parlamento, avvertendo che si dovra' prore, anche nel 2018, a correggere la riforma delle pensioni della Legge Fornero. Ovvero, dopo le elezioni, occorrera' riprendere la seconda fase della riforma delle pensioni ...

Scuola - Ultime novità oggi 5/01 maestre diplomate : la posizione del Miur Video : Arrivano novita' dall'incontro che si è tenuto nella giornata di ieri al ministero dell'Istruzione, alla presenza dei sindacati, sulla questione delle maestre della #Scuola che rischiano il licenziamento e l'esclusione dalle graduatorie a esaurimento #gae a to della sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2017. Il dicastero di Valeria Fedeli ha assunto una posizione prudente, in attesa del parere dell'Avvocatura di Stato. Ma la linea del ...

Ultime contratto scuola 2018 : novità stipendi - statali avranno meno di 85 euro Video : Il rinnovo del #contratto della #scuola, negli incontri all'Aran di inizio 2018, subisce un nuovo stop sulle cifre degli aumenti degli stipendi dei docenti e degli altri impiegati del comparto. Infatti, nel tavolo di ieri è emerso che, al di la' delle rassicurazioni del ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, le risorse per assicurare gli aumenti minimi di 85 euro del Governo Gentiloni in realta' sono insufficienti. E, inoltre, sono disattese ...

Ultime novità contratti statali 2018 e scuola : aumenti stipendi € 73 e arretrati Video : Si va verso la fine di uno dei contratti #statali più importanti per numero di dipendenti, ovvero quello della #scuola e dell'Universita'. Secondo quanto ribadito ieri dal ministro per l'Istruzione, Valeria Fedeli, le risorse ci sono per aumentare gli stipendi dei docenti e del personale impiegato nella scuola. Dunque occorre accelerare le trattative all'Aran per arrivare alla firma del #contratto. In tutto, per l'intero comparto, si tratta di ...

Ultime contratto scuola 2018 : novità oggi 3/01 - aumenti stipendi di € 130/140? Video : Si continua a trattare sugli aumenti degli stipendi dei docenti e del personale della #scuola con il rinnovo del contratto degli statali del 2018. Novita' arrivano dall'incontro tenutosi nella giornata di ieri che ha sancito la riapertura delle trattative per il nuovo contratto della scuola con i sindacati. Nel tavolo è emerso il problema delle risorse: confermati gli aumenti degli stipendi dei docenti e degli impiegati della scuola per 85 euro ...