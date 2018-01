Ultima moda fra gli studenti | prendere a testate la lavagna e gli armadietti

L' Ultima idiota moda nelle scuole : sfida a colpi di testate contro lavagne e armadietti : Spaccarsi la testa per gioco o guadagnarsi un trauma cranico per sfida . Più imbecille di così, e decisamente pericolosa, L'ultima moda che corre fra ragazzini (evidentemente con la testa più vuota che piena) sembra dilagare fra le scuole di Padova e provincia come racconta il Mattino di Padova. Secondo il quotidiano, che mostra alcuni video, tra le scuole della città Ruzza, Marconi, Bernardi, Rogazionisti, Enaip e ...

Rischiano la vita sui tetti dei grattacieli per qualche selfie estremo. L'Ultima moda dei giovani torinesi : Sfidano la sorte, arrampicandosi fin sopra la cima dei grattacieli di Torino, come racconta "La Stampa", per poi rimanere in bilico sul vuoto, con i piedi a penzoloni oppure appesi a un cornicione di pochi centimetri di spessore. È la nuova moda dei giovani torinesi, che Rischiano la vita per qualche selfie estremo da pubblicare sui social network.Così, un pugno di millennials torinesi, studenti di scuola superiore, che si ...