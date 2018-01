UDINESE-SPAL | Orario Diretta TV | Streaming | Formazioni

Formazioni ufficiali UDINESE-Spal : le scelte dei due tecnici : Formazioni ufficiali Udinese-Spal – L’Udinese vuole diventare un’outsider nella corsa all’Europa League, e guardando la classifica sembra averne tutte le carte in regola. Oggi però la squadra di Oddo affronterà una Spal agguerrita ed alla ricerca di punti salvezza, dunque non un impegno semplice per i friulani. Oddo ha a disposizioni diverse armi tra le quali scegliere, vediamo dunque quali sono le decisioni in merito ...

UDINESE Spal/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Udinese Spal, info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventunesima giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 05:18:00 GMT)

Serie A Spal - Semplici : "UDINESE in forma - noi abbiamo entusiasmo" : FERRARA - "abbiamo entusiasmo e qualche volto nuovo , affronteremo una squadra in salute ma ce la giochiamo al massimo" . Il mercato ha dato nuova consapevolezza a Leonardo Semplici e alla sua Spal , ...

UDINESE - Oddo lancia l’allarme infortuni in vista della Spal e parla di mercato : Cinque vittorie consecutive poi il pareggio di Verona con il Chievo. Questo lo straordinario percorso dell’Udinese di Massimo Oddo prima della sosta invernale. Domani si torna in campo, in casa contro la Spal, una partita che il tecnico bianconero teme perche’ arriva dopo la sosta. “Sono obiettivamente preoccupato perche’ dopo le soste e’ sempre giusto esserlo. Tutti i giocatori hanno svolto le tabelle di ...

UDINESE-SPAL : probabili formazioni - orario e dove vederla in Tv e streaming : La partita sarà visibile anche in streaming attraverso SkyGo per gli abbonati Sky. probabili formazioni Oddo conferma il 3-5-2 con Lasagna che sarà affiancato in avanti da De Paul, in vantaggio sul ...

Genoa e UDINESE ok - Spal pari in rimonta col Torino : Vittoria rotonda dell'Udinese 4-0 sul Verona, pareggio 2-2 del Torino in casa della Spal con la squadra di Semplici che recupera due gol ai granata. Successo in extremis del Genoa contro il Benevento ...

Napoli - il gelo (anche) sul San Paolo : per l'UDINESE saranno in 10.000 sugli spalti : Ounas in campo, Rog pure e Giaccherini forse: non basteranno però le tante novità di formazione che Sarri proporrà stasera per attirare il grande pubblico al San Paolo. Complice il gelo, saranno circa ...

Inter-UDINESE - Spalletti : “Ce la siamo andata a cercare”. Oddo : “Stiamo facendo passi da gigante” : Inter-Udinese, Spalletti: “Ce la siamo andata a cercare”. Oddo: “Stiamo facendo passi da gigante” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Udinese, Spalletti: “CE LA siamo andata A CERCARE” – Nel post-partita di Inter-Udinese, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti deve commentare per la prima volta in stagione una ...

Inter-UDINESE 1-3 - Lasagna - De Paul e Barak fermano Spalletti : Arriva alla 17ª giornata la prima sconfitta stagionale dell'Inter. L'Udinese passa a San Siro 3-1 con i gol di Lasagna, De Paul e Barak, al termine di una gara in cui i nerazzurri commettono più ...

Inter-UDINESE 1-3 pagelle - voti e Highlights 17^giornata : impresa friulana - primo ko per Spalletti (VIDEO) : Inter-Udinese 1-3 pagelle, voti e Highlights 17^giornata: impresa friulana, primo ko per Spalletti (VIDEO) Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Inter-Udinese 1-3 pagelle, voti E Highlights 17^giornata – primo ko stagionale per l’Inter di Spalletti. L’Udinese compie l’impresa e vince a San Siro 3-1. primo tempo sull’1-1: a Lasagna ...

Calcio : Inter-UDINESE; Spalletti si affida ai titolarissimi : Aria natalizia a San Siro dove all'ingresso distribuiscono cappellini di Natale nerazzurri e i tifosi sugli spalti si preparano a cantare 'Inter Bells'. Luciano Spalletti per non deludere i 50 mila ...

Formazioni ufficiali Inter-UDINESE : le scelte di Spalletti e Oddo : Formazioni ufficiali Inter-Udinese – La 17^ giornata di Serie A si aprirà con il match delle 15 tra Inter e Udinese. A San Siro i nerazzurri dovranno cancellare l’opaca prestazione vista in Coppa Italia con il Pordenone con i Ramarri che sono stati sconfitti solo ai calci di rigore. Spalletti inoltre vuole i tre punti per mantenere la vetta della classifica e l’imbattibilità. Di contro ci sarà un Udinese rigenerata dalla cura ...

Inter-UDINESE - Pizarro : 'Spalletti un fuoriclasse ma io tifo Napoli' : Perdere uno dei giocatori più forti al mondo come Francesco non è mai facile e la Roma si è incartata in partite come contro il Genoa eo il Chievo mentre con Totti i tre punti sarebbero arrivati. ...

Inter-UDINESE in tv - dove vedere la diretta : Spalletti per tenere la testa della classifica : Inter-Udinese in diretta tv e streaming: telecronisti Inter-Udinese in diretta su Premium Sport HD alle ore 15.00. Telecronaca: Roberto Ciarapica. Commento tecnico: Massimo Paganin. Telecronaca ...