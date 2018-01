Ucraina | Poroshenko ha usato passaporto falso per una vacanza lussuosa alle Maldive

Ucraina - Poroshenko dice sì al bilancio in deficit nel 2018 - : "Il presidente Petro Poroshenko ha firmato la legge "Sul bilancio statale dell' Ucraina per il 2018 " adottata dal Parlamento il 7 dice mbre", si legge nel comunicato dell'ufficio stampa della ...

Poroshenko ringrazia la Crimea per la sua fede incrollabile nell'Ucraina - : La dichiarazione del leader ucraino è stata pubblicata in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani. Poroshenko ha espresso la sua "sincera gratitudine" non solo alla popolazione russa ...