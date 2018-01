Trump ai pro-life | ' Rimettiamo al centro vita e famiglia'

Un anno di Trump Presidente - la propaganda via Twitter funziona : Un anno fa, il 20 gennaio 2017, un baldanzoso Donald Trump giurava da 45° Presidente degli Stati Uniti d’America sul palco di Capitol Hill, a Washington, dando inizio all’anno da incubo di tutti i liberal d’America e d’Europa. Nel suo discorso accusava il vecchio establishment di aver protetto se stesso, ma non i cittadini, e prometteva che quella data sarebbe stata ricordata come il giorno in cui il popolo era tornato di nuovo al potere. Poco ...

Un anno di Trump Presidente - la propaganda via Twitter funziona : Un anno fa, il 20 gennaio 2017, un baldanzoso Donald Trump giurava da 45° Presidente degli Stati Uniti d’America sul palco di Capitol Hill, a Washington, dando inizio all’anno da incubo di tutti i liberal d’America e d’Europa. Nel suo discorso accusava il vecchio establishment di aver protetto se stesso, ma non i cittadini, e prometteva che quella data sarebbe stata ricordata come il giorno in cui il popolo era tornato di nuovo al potere. Poco ...

Usa - scatta lo «shutdown» : bloccate le attività federali Trump : così non si mette bene Ma in Florida è pronta la festa : Trump archivia il suo primo anno alla presidenza con lo shutdown, ovvero il blocco dell’attività amministrativa federale, a partire dai servizi meno essenziali, per mancanza di fondi: «congelati» gli stipendi dei militari, disagi nelle attività pubbliche

Un anno con Trump presidente Florida - pronta la grande festa : Completa il quadro un po' di politica locale-nazionale, con il Governatore uscente della Florida, Rick Scott, pronto a candidarsi come Senatore, e il parlamentare Ron De Santis, che spera di ...

Trump a marcia anti-aborto - proteggiamo santità vita : "Stiamo proteggendo la santità della vita e della famiglia al centro della nostra società". Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sintetizzato l'operato della sua amministrazione in ...

Se Trump - tolte le gaffe - è promosso in economia : Composto di una breve premessa, un'osservazione su ciò che si temeva e non è avvenuto, e diverse considerazioni invece su ciò che in economia Trump ha fatto davvero. La premessa è ovvia. Riguarda l'...

Medico libanese a Trump : "Grazie al mio test mentale sei stato promosso" : Un dottore canadese di origini libanesi non è riuscito a trattenersi pensando al presidente Usa Donald Trump: 'Sono immigrato e il mio test ti ha promosso'. Ziad Nasreddine è l'uomo che ha inventato ...

Salute : cubi e leoni - il test che promuove “l’acuto Trump” : Tracciare una linea, inserire i numeri in un orologio, disegnare un cubo, riconoscere un rinoceronte o un leone. E ancora, ricordare parole e cifre. Sono alcuni dei passaggi previsti dal Montreal Cognitive Assessment, comunemente definito Moca, il test cognitivo a cui Donald Trump ha chiesto di essere sottoposto durante il check-up effettuato la scorsa settimana. Il procedimento serve per individuare eventuali disfunzioni di livello basso. ...

Medico Casa Bianca : Trump sta benissimo e non ha problemi cognitivi - : Il dottore ha riferito sulle condizioni di salute del tycoon sulla base del primo check-up presidenziale effettuato il 12 gennaio: "Salute cardiaca eccellente, ottime possibilità di concludere il ...

Usa : Trump non ha problemi congnitivi : 23.54 Il presidente Trump "non mostra alcun segno di problemi mentali o cognitivi". Così il dottore Ronny Jackson, ufficiale medico della Marina, ha riferito del Primo check-up sostenuto da Trump al Walter Reed Medical Center. Trump ha "geni incredibilmente buoni" e "un sacco di energia e di forza". Anche la salute cardiaca è eccellente, ha aggiumnto il medico, secondo cui il presidente ha fortissime probabilità di completare il mandato senza ...

Florida - resort di Trump rimandato per alcuni problemi : Proseguono gli sgambetti contro Donald Trump. Stavolta niente grane politiche o diplomatiche, però. A finire nei guai è uno dei resort del tycoon, come rileva il Miami Herald. Da un'ispezione è emerso che al Mar-a-Lago Club di Palm Beach, in Florida, vi sarebbe una scala pericolosa e alcuni rilevatori di fumo non a norma. Queste grane hanno portato all'esito negativo dell'ispezioneeffettuata l'8 novembre scorso.Non su tutto ...

Trump con l'ombrello per proteggersi dalla pioggia - dimentica Melania e Barron - che si bagnano : Cielo grigio, pioggia insistente, un viaggio come tanti del Presidente, il 45esimo degli Stati Uniti, dall'aeroporto della Florida. Sale la scaletta dell'Air Force One con un ombrello saldamente tenuto per proteggersi dal vento. Un ombrello nero, grande, adatto per un Presidente e la sua famosa capigliatura del Presidente.Nulla di insolito, dunque, se non fosse che, dietro di lui, sulla scaletta dell'Air Force statunitense, sferzati dal vento ...

Xi a Trump - pronti a lavorare su nucleare. Usa studiano missili : La Cina è pronta a lavorare con gli Usa per un "accordo appropriato" sulla questione nucleare della penisola coreana: lo ha riferito il presidente Xi Jinping in una telefonata con il suo omologo ...

Ny : haitiani protestano contro Trump : 5.30 Centinaia di cittadini haitiani-americani e molte altre persone, tra cui numerosi immigrati africani e ispanici, hanno manifestato a Times Square, nel cuore di New York, per denunciare le parole del presidente americano Donald Trump, definite razziste e xenofobe. Anche il sindaco di New York, Bill de Blasio, ha partecipato alla protesta insieme ad altri politici. Nonostante qualche momento di tensione con gli agenti la manifestazione si è ...