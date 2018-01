Trono Over | Tina e Giorgio amanti? Le foto scatenano la bufera

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - compleanno da single per Gemma Galgani? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: compleanno da single per Gema Galgani? Tina Cipollari e Giorgio Manetti sempre al centro del gossip, ci sarà un colpo di scena?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Sossio Aruta contro Ida? Il messaggio sui social (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over: Gemma Galgani è uscita a cena con Aaron? Arriva la rivelazione a sorpresa del gigolò: "La cosa la intriga!"(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:02:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma è uscita con Aaron? Rivelazione a sorpresa del gigolò! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over: Gemma Galgani è uscita a cena con Aaron? Arriva la Rivelazione a sorpresa del gigolò: "La cosa la intriga!"(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Trema il Trono Over - la Cipollari e Giorgio Manetti : incontri segreti? : Il Trono Over di Uomini e Donne fa scalpore in queste ultime ore. Protagonisti del Trono dei senior sono Tina Cipollari (in realtà opinionista della stessa trasmissione di Maria De Filippi) e il noto cavaliere Giorgio Manetti. Quest'ultimo, molto chiacchierato per via della fine della sua relazione con la dama Gemma Galgani, sarebbe interessato alla famosa Vamp della rete di Canale 5: scopriamone tutti i dettagli leggendo i prossimi paragrafi ...

Trono Over - la frase di Domenico contro Anna Maria diventa un tormentone : Uomini e Donne Trono Over, Domenico contro Anna Maria: la frase che spopola sul web Nella nuova puntata del Trono Over abbiamo avuto modo di conoscere più approfonditamente uno dei nuovi cavalieri del parterre maschile. Domenico ha catturato l’attenzione di tutti a causa dei voti dati alle dame che hanno deciso di mettersi alla prova […] L'articolo Trono Over, la frase di Domenico contro Anna Maria diventa un tormentone proviene da ...

Domenico Vs Anna Maria/ Lite a Uomini e Donne - il cavaliere del Trono Over sbotta : "È una caldaia vecchia" : Uomini e Donne, chi è Domenico, il nuovo cavaliere del trono over? Lite in studio con Anna Maria: "Sei una caldaia vecchia" e via di spogliarello!(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 15:30:00 GMT)

GEMMA GALGANI/ Uomini e Donne : oggi - 19 gennaio - è il compleanno della dama del Trono over : oggi, 19 gennaio, GEMMA GALGANI compie gli anni. La dama torinese sarà protagonista della puntata odierna del trono over di Uomini e Donne. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 13:00:00 GMT)

Uomini e Donne Oggi/ In onda il Trono Over - Gemma contro Anna : sfida d'eleganza in studio! (19 gennaio) : Uomini e Donne, Oggi 19 gennaio in onda il Trono Over. Gradito ritorno in studio: riparte la sfida sulle sfilate e tra Tina Cipollari e Gemma Galgani si riapre lo scontro!(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:30:00 GMT)

Uomini e Donne/ Tina e Kikò : nuove rivelazioni sulla separazione e quel gossip su Manetti! (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari e Kikò Nalli: arrivano nuove indiscrezioni sulla separazione e un gossip su Giorgio Manetti.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 07:05:00 GMT)

GIORGIO MANETTI/ Uomini e Donne - Trono Over : "Maria Gabriella mi eccita" : Continua a far parlare di sé il cavaliere GIORGIO MANETTI del Trono di Over di Uomini e Donne. GIORGIO ha iniziato a conoscere Maria Gabriella, con cui è uscito a cena. (Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 20:35:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/01 : La nuova puntata del Trono Over inizia con Marina, protagonista del parterre femminile, che si confronta con Gemma. Gemma si difende dicendo che fino a che le cose che fa la faranno star bene, continuerà a farlo. Maria chiede a Sossio di sedersi al centro dello studio insieme a Riccardo, tutti e due davanti a Ida. La storia tra Ida e Sossio è sempre stata in stallo e lui pensa che il rapporto di lei con “l’avversario” sia ad ...