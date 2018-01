Treni | in Piemonte aumenta il numero dei pendolari per la prima volta dopo anni

Trenitalia - in Piemonte 9 Treni regionali su 10 puntuali : Torino, 16 gen. (askanews) E' dell'89,3% la puntualità reale dei treni regionali Piemontesi arrivati entro i 5 minuti dall'orario previsto: più 4,8% rispetto al 2014. Solo lo 0,8% dei convogli ...

Polfer : calano i reati sui Treni in Piemonte : Torino, 4 gen. (askanews) Malgrado alcuni gravi episodi di vandalismo, calano i reati commessi sui treni. E' quanto evidenzia il bilancio 2017 del compartimento della polizia ferroviaria Piemonte e ...

Maltempo - Rfi : “Cancellati Treni regionali e intercity in Piemonte e Liguria” : Sono Piemonte e Liguria le regioni più colpite dal Maltempo e del forte gelicidio con alcune cancellazioni di treni regionali e intercity. Il traffico ferroviario è ancora rallentato anche su alcuni punti della rete ferroviaria di Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Emilia-Romagna e Toscana dove, anche in queste regioni, sono attivi i piani neve e gelo di Rete Ferroviaria Italiana. Il gruppo Fs è impegnato a garantire la mobilità di tutti ...

Maltempo - scuole chiuse in Liguria e Toscana - neve in Piemonte : Treni e autostrade bloccati : Germania L'aeroporto di Dusseldorf è stato chiuso ieri per quattro ore e quello di Francoforte, uno dei più grandi del mondo, ha registrato numerosi ritardi.

Neve sul Piemonte - disagi Treni : TORINO, 11 DIC - Stanno causando disagi alla circolazione ferroviaria le abbondanti nevicate delle ultime ore sul Piemonte. Quattro treni sono stati cancellati sulla Ivrea-Aosta. Sulla linea Torino-...

Maltempo - Treni cancellati e scuole chiuse : allerta in Piemonte : L'Italia è sempre più nella morsa del freddo. L'ondata di Maltempo che si è abbattuta sul Paese non accenna a fermarsi. Dopo la prima neve a Milano, adesso è il turno di Torino. Il capoluogo Piemontese si sta imbiancando ora dopo ora. E così è stato revocato il blocco per la circolazione delle auto a diesel Euro 3 ed Euro 4. Questa tipologia di veicoli era stata fermata a causa dello sforamento dei livelli di Pm10. Ma il Maltempo sta ...

Piemonte - la neve manda in tilt le ferrovie : molti Treni cancellati - pendolari bloccati per mancanza di bus navetta : Da stamani nevica anche a Torino: pronti più di mille spalatori. Chiusa l'autostrada Torino-Savona dopo tamponamenti per la pioggia ghiacciata