Tragedia sfiorata | saltano in acqua prima dell' impatto con una barca - Video

Tragedia sfiorata per Antonio Conte : lastra di vetro cade sulla sua auto - distrutta : Tragedia sfiorata per Antonio Conte . L' auto del tecnico del Chelsea è stata quasi distrutta per la caduta accidentale, a causa di una forte raffica di vento, di un tavolo di vetro dalla terrazza del ...

Chelsea - sfiorata la Tragedia : una lastra di vetro crolla - distrutta la macchina di Conte : La macchina di Antonio Conte e’ andata quasi distrutta per la caduta, a causa di una forte raffica di vento, di una lastra di vetro dal tetto del centro di allenamento del Chelsea , nella citta’ di Cobham, nel Surrey, a pochi chilometri da Londra. Secondo quanto riferisce la versione on-line del quotidiano inglese ‘The Sun’, la vettura del tecnico salentino ha riportato danni per migliaia di sterline. Non solo: a Cobham si ...

Pompei - Vento forte - luminarie cadono sull'asfalto. Tragedia sfiorata in via Lepanto : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Ancora vandali in azione, distrutti finestrini di un auto in via Regina Margherita Pimonte - Problema alla canna fumaria, in fiamme appartamento in via ...