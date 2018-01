Traffico Roma del 21-01-2018 ore 11 | 55

La metro di Roma va in tilt nel giorno del blocco del Traffico. Disagi sulla linea A : chiusa la tratta tra le stazioni di Termini e Battistini : Domenica ecologica a Roma, blocco della circolazione. I mezzi pubblici sono stati potenziati nelle fasce orarie nelle quali è in vigore il blocco, ma la linea A è andata subito in tilt, creando Disagi ai cittadini Romani e ai turisti che si possono spostare solo con i mezzi pubblici."Servizio sospeso sulla metro A nella tratta tra Termini e Battistini a causa di un guasto ad un treno nella stazione di Ottaviano", fa sapere InfoAtac ...

Blocco Traffico : a Roma oggi niente auto nella fascia verde - tutte le informazioni : C'è il Blocco del traffico. A Roma oggi niente auto nella fascia verde. E' in programma oggi, domenica 21 gennaio, la seconda delle quattro domeniche ecologiche varate a ottobre dalla giunta Raggi. La ...

Il blocco del Traffico oggi a Roma : In occasione della terza "Domenica ecologica" le auto non potranno circolare all’interno della cosiddetta fascia verde dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.30 The post Il blocco del traffico oggi a Roma appeared first on Il Post.

BLOCCO Traffico AUTO ROMA/ Oggi - 21 gennaio 2018 : stop all'interno della Fascia Verde (info e orari) : BLOCCO TRAFFICO ROMA, Oggi 21 gennaio 2018: terza domenica ecologica nella Capitale e stop all'interno della Fascia Verde. Gli orari e le limitazioni dopo l'ordinanza della sindaca Raggi.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:50:00 GMT)

Traffico Roma del 20-01-2018 ore 20 : 55 : In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 20-01-2018 ore 20:55 su Roma Daily News.

Traffico Roma del 20-01-2018 ore 16 : 55 : In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 20-01-2018 ore 16:55 su Roma Daily News.

Traffico Roma del 20-01-2018 ore 15 : 55 : In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 20-01-2018 ore 15:55 su Roma Daily News.

Traffico Roma del 20-01-2018 ore 14 : 55 : In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 20-01-2018 ore 14:55 su Roma Daily News.

Traffico Roma del 20-01-2018 ore 12 : 55 : In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 20-01-2018 ore 12:55 su Roma Daily News.

Traffico Roma del 20-01-2018 ore 10 : 55 : In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 20-01-2018 ore 10:55 su Roma Daily News.

Il blocco del Traffico di domani a Roma : È stato previsto dalla giunta comunale nell'ambito delle Domeniche ecologiche e riguarderà la fascia verde della città The post Il blocco del traffico di domani a Roma appeared first on Il Post.

Traffico Roma del 20-01-2018 ore 09 : 55 : In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 20-01-2018 ore 09:55 su Roma Daily News.

Traffico Roma del 19-01-2018 ore 20 : 55 : In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 19-01-2018 ore 20:55 su Roma Daily News.

Traffico Roma del 19-01-2018 ore 20 : 25 : In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 19-01-2018 ore 20:25 su Roma Daily News.