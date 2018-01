Torna 4-4-2 l' originale con le news di campionato e di calciomercato

In una «Notte di Gennaio» Torna «CalcioMercato - L'Originale» in diretta su Sky Sport : Pensiero, tempo e parola. Sono questi i tre elementi fondamentali che da sempre animano Calciomercato – L’Originale, il programma di Sky Sport che, tra acquisti e cessioni, informa e diverte il popolo del pallone con rit...

Torna su Sky “Calciomercato – L’Originale” : appuntamento dal 3 al 31 gennaio : dove seguire calciomercato gennaio 2018 Sky. Il calciomercato invernale sta ufficialmente per entrare nel vivo: si parte il 3 gennaio per concludersi il 31 gennaio 2018. L’attesa degli appassionati è già alta per capire come si rinforzeranno le varie squadre per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Sky come da tradizione seguirà tutte […] L'articolo Torna su Sky “Calciomercato – L’Originale”: ...