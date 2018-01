: @AttuareCostituz Grazie Prof.! Lei è sempre un Grande! Paolo Maddalena | "RISVEGLIAMOCI ALLA COSTITUZIONE" | Torino… - ausoloda : @AttuareCostituz Grazie Prof.! Lei è sempre un Grande! Paolo Maddalena | "RISVEGLIAMOCI ALLA COSTITUZIONE" | Torino… - Pgius75 : RT @RiscattoNaz: Torino, bando choc: 170 milioni di euro per accogliere i migranti, bus gratis, wi-fi e stravizi compresi - dnaJuve27 : RT @CorriereTorino: Tentata rapina con spray urticante. Clienti intossicati in via Roma - kribbio74 : Il messaggio al Paese di un cervello in fuga: "Ma nessun rancore, piuttosto devo ringraziarti" #pre… - GOI_Lombardia : RT @GrandeOrienteit: A #Pinerolo un bell'esempio di concreta #Solidarietà e unione armonica da cui trarre ispirazione per continuare a fare… -

Potranno circolare domani aleeuro 3 e 4. I valori di Pm10 sono tornati sotto la soglia d'attenzione, cioè inferiori al limite indicato dall'Unione europea. E così il Comune ha annullato il livello "arancio" per lo smog. Non si prevedono rialzi fino a domani. Pertanto, la condizione atmosferica non è allarmante: il protocollo indica che in presenza di 3 giorni consecutivi,accertati o previsti, di mantenimento di livelli bassi di Pm10,si può sospendere il blocco deisopra gli euro 2.(Di domenica 21 gennaio 2018)