THE POST di Steven Spielberg (2017)

THE POST - quando la stampa - ed il cinema - diventano grandi : Il 1° febbraio esce nelle sale italiane il nuovo film di Steven Spielberg, THE POST, acclamato pressoché unanimemente dalla critica e già candidato nelle categorie Miglior Film e Miglior Attrice Protagonista ai prossimi Oscar. Potrebbe sembrare il tipico “successo annunciato", vista la presenza di due mostri sacri del calibro di Meryl Streep e Tom Hanks e la conoscenza del mestiere, ormai ampiamente dimostrata, del creatore di E.T., Indiana ...

Trailer di THE Rain su Netflix - la serie danese post-apocalittica tra THE 100 e THE Walking Dead : Nelle ultime ore è stato rilasciato il Trailer di The Rain su Netflix, una nuova serie originale nata sulla scia della tedesca Dark. Le premesse per questo show post-apocalittico sono buone, ma al momento dovremmo aspettare un po' prima di vederla. Secondo quanto riporta il Trailer e il sito Netflix, la prima stagione di The Rain arriverà solo in primavera per accompagnarci poi durante l'estate attraverso un binge watching compulsivo. Dalle ...

La forza di THE POST nelle voci di Streep - Hanks e Spielberg : 1971. Siamo alle prime avvisaglie di interferenza politica in quella che è la libertà chiave nella vita di una democrazia. Steven Spielberg pesca, non a caso, un evento che ha minato la libertà di stampa, e lo sceglie proprio in un momento in cui l’America soffoca sotto i colpi della xenofobia e di un presidente intenzionato a infamare chi non la pensa come lui. La storia di The Post, che sarà nelle sale dall’1 febbraio grazie a 01 Distribution, ...

'THE Post' - Steven Spielberg e la libertà di stampa : LA TRAMA Nel 1971 il New York Times rivela l'esistenza di un dossier segreto che dimostra la cattiva condotta di quattro amministrazioni presidenziali riguardo la politica estera sul Vietnam. In un ...

"THE Post" designato film della critica dal SNCCI : L'indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa nella storia dell'informazione con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al mondo intero la massiccia ...

THE POST - film al cinema : recensione e curiosità : The Post è uno dei film al cinema in uscita giovedì 1 febbraio 2018. La pellicola è di genere drammatico-storico, diretta da Steven Spielberg e interpretata da un cast stellare: la coppia premio Oscar Meryl Streep e Tom Hanks. La trama narra la vicenda della pubblicazione dei Pentagon Papers (documenti top secret )sul The New York Times e sul The Washington Post nel 1971. Di seguito ecco trama, recensione, trailer e qualche curiosità sul ...

Tom Hanks racconta THE Post : The Post è il titolo del nuovo film di Steven Spielberg. Con protagonisti due attori dalla carriera colossale, Meryl Streep e Tom Hanks, The Post sarà nei cinema italiani dal primo febbraio. Il film ricostruisce l’inchiesta giornalistica, risalente al 1971, divenuta celebre con il nome Pentagon Papers. È di quell’anno la pubblicazione sul Washington Post e sul New York Times di documenti top secret del dipartimento della difesa degli ...

THE POST era pronto per essere il primo film dell’era Hillary Clinton - e invece… : Certi film nascono così imbevuti dello spirito del proprio tempo che anche l’elezione più clamorosa e imprevedibile degli ultimi decenni non può tagliarli fuori dal contesto politico. È quel che è successo a The Post, nato per essere il film che avrebbe celebrato la vittoria di Hillary Clinton e invece è diventato, senza bisogno di essere cambiato di una virgola, un film molto attuale su ciò che abbiamo vissuto nel primo anno di presidenza ...

THE POST - la clip in anteprima con Meryl Streep candidata a Oscar : ... l'indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa nella storia dell'informazione con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al mondo intero la massiccia ...