Terremoto Centro Italia | il sindaco di Norcia | riaprire la galleria San Benedetto il 23

Terremoto in Campania - epicentro in mare. Paura tra gli abitanti dei piani alti : Paura per una scossa di Terremoto stamattina all'alba tra Campania e Calabria: il sisma di magnitudo 2.7, infatti, è stata registrata, alle 6.30, nel mare del Golfo di Policastro ad una profondità di ...

Terremoto Centro Italia : 5 milioni da Anas per la viabilità della Settempedana : Ammonta a quasi 5 milioni di euro il programma degli interventi che interesseranno la viabilità del Comune di San Severino Marche a seguito degli eventi sismici. Nell’elenco, presentato da Anas Spa in qualità di soggetto attuatore, figurano anzitutto i lavori di ripristino del corpo stradale, mediante costruzione di paratia e rifacimento della pavimentazione, di via Padre Giuseppe Zampa, nel rione Settempeda. Le opere fanno parte di quelle ...

Terremoto - scossa di magnitudo 3.8 in Friuli : epicentro a Tolmezzo - : Il sisma, avvenuto alle 18:39 del 19 gennaio, è stato avvertito in tutta la Carnia. Al momento non si segnalano danni a cose o persone

Forte scossa di Terremoto al Nord - paura in Friuli Venezia Giulia : epicentro a Tolmezzo - attenzione alle Alpi… : Le Alpi continuano a “ballare”: dopo i forti terremoti dei giorni scorsi (magnitudo 3.9 al confine Italia-Slovenia e magnitudo 4.0 tra Austria e Svizzera), un’altra Forte scossa di magnitudo 3.8 secondo i dati pubblicati dall’INGV ha colpito il Friuli Venezia Giulia pochi minuti fa, alle 18:39 di oggi pomeriggio, con epicentro a Tolmezzo nell’alto Friuli. Ipocentro a 8.6km di profondità. Anche questa scossa è stata ...

Scossa di Terremoto al Centro Italia : epicentro nelle Marche - provincia di Macerata : Una Scossa di terremoto si magnitudo 3.2 si è verificata al Centro Italia alle ore 16.36 di oggi pomeriggio. Il sisma è stato localizzato dalla rete dell'Ingv nelle Marche, nei pressi di Monte...

Centro Italia : nuova scossa di Terremoto moderata nelle Marche (maceratese) - dati INGV : nuova scossa di terremoto percepita nelle Marche, al Centro Italia. EpiCentro nel maceratese. Ecco i dati INGV. Una nuova scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata oggi 18...

Terremoto di magnitudo 3.1 nel maceratese - epicentro a Muccia - : La scossa è stata registrata poco dopo le 5 di mattina del 8 gennaio. Secondo l'Ingv, il sisma ha avuto luogo a una profondità di 10 chilometri

Terremoto 'migratore' del Centro Italia - nuova scossa magnitudo 3.0 Video : Una nuova scossa di #magnitudo 3.0 è stata registratta dall'INGV alle 17,55 ora Italiana del 17 gennaio 2018. Il lieve #sisma si è verificato lungo il margine settentrionale del cratere sismico, fra Pieve Torina e Camerino, in provincia di Macerata, nelle Marche. Una sequenza interminabile quella che ormai da un anno e mezzo attanaglia il Centro Italia. Negli ultimi mesi l'attivita' si è drasticamente ridotta e sembra che la situazione stia ...

Scossa di Terremoto nelle Marche : epicentro nel maceratese : Una Scossa di terremoto si è verificata alle ore 17.55 al Centro Italia, nelle Marche. Secondo le rilevazioni dell'INGV, la Scossa è stata di magnitudo 3.0 sulla scala Richter ed ha avuto...