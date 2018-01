: Terremoti, sisma di 6.3 in Cile - NotizieIN : Terremoti, sisma di 6.3 in Cile - allarme24 : RT @ENEAOfficial: #terremoti #sisma Una struttura tipica dell’edilizia dei centri storici dell’Appenino, rinforzata con soluzioni... https:… - AnikaBo : RT @ENEAOfficial: #terremoti #sisma Una struttura tipica dell’edilizia dei centri storici dell’Appenino, rinforzata con soluzioni... https:… - massimobalestr1 : RT @ENEAOfficial: #terremoti #sisma Una struttura tipica dell’edilizia dei centri storici dell’Appenino, rinforzata con soluzioni... https:… - ENEAOfficial : #terremoti #sisma Una struttura tipica dell’edilizia dei centri storici dell’Appenino, rinforzata con soluzioni... -

Undi magnitudo 6.3 è stato registrata alle 21:06 di ieri ora locale(le 0 2:06 di oggi in Italia) nel nord del del, non lontano dal confine col Perù. Secondo i dati del servizio geologico statunitense (Usgs), ilha avuto ipocentro a 110 km di profondità ed epicentro 76 km a sud di Putre e a 117dalla peruviana Tacna. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose.(Di domenica 21 gennaio 2018)