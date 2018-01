Tenta di salire su un treno in corsa | gambe amputate

: RT @MediasetTgcom24: Monza, uomo tenta di salire su treno in corsa: perde parte gambe #trenord - giannetti_marco : RT @MediasetTgcom24: Monza, uomo tenta di salire su treno in corsa: perde parte gambe #trenord - SilviaCantoia : RT @repubblica: Monza, tenta di salire per gioco sul treno dal finestrino ma cade: il convoglio lo investe e gli taglia le gambe https://t.… - Enric0Chessa : Monza, tenta di salire per gioco sul treno dal finestrino ma cade: il convoglio lo investe e gli ta… - bellalilli16 : RT @repubblica: Monza, tenta di salire per gioco sul treno dal finestrino ma cade: il convoglio lo investe e gli taglia le gambe https://t.… - zazoomblog : #Monza uomo tenta di salire su treno in corsa cade e perde parte delle gambe #Monza, #uomo #tenta #di #salire ... -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di domenica 21 gennaio 2018) Stavando disulattraverso il finestrino mentre il convoglio era in partenza. A quel punto l'uomo, un nordafricano di circa 30 anni, è caduto sui binari e la vettura gli ha letteralmente segato le. È successo intorno alle 18.30 di ieri a Carnate, nel Monzese. Ilcoinvolto, un regionale, era partito dalla stazione di Milano Porta Garibaldi ed era diretto a Bergamo.Non si conoscono ancora i motivi del gesto estremo dell'uomo, ma probabilmente il 30enne non voleva perdere assolutamente quele ha cercato di salirvi, nonostante questo fosse già in movimento. Secondo quanto ricostruito, il macchinista non si sarebbe accorto di quanto stava accadendo e l'uomo, caduto sui binari, è stato schiacciato dal convoglio dalle ginocchia in giù.Il nordafricano ha subito così una semiamputazione delleed è stato poi trasportato all'ospedale ...