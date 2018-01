Tennis | AusOpen | Nadal sbarca ai quarti e trova Cilic Dimitrov stoppa Kyrgios

Tennis - AusOpen : Seppi si ferma agli ottavi. Edmund vince in 4 set : Tennis I risultati in diretta E' finito contro Kyle Edmund, il sogno di Andreas Seppi di raggiungere per la prima volta in carriera i quarti di finale in un torneo dello Slam. L'altoatesino si è ...

Tennis - AusOpen : Nadal sbarca ai quarti e trova Cilic. Ora Kyrgios-Dimitrov : lunedì - Domani in campo gli ottavi della parte alta: in ordine di tabellone la romena Simona Halep, numero 1 del mondo, contro la giapponese Naomi Osaka (ultimo match sulla Margaret Court Arena), la ...

Tennis - AusOpen : uragano Nadal. Ostapenko out - ok Dimitrov e Kyrgios : Tennis I risultati in diretta Melbourne si gode un super Nadal. Rafa ha fame, ha voglia e ha fretta. Il numero 1 al mondo si è abbattuto con tutta la sua superiorità, tecnica, fisica e mentale, sul ...

Tennis - AusOpen : in attesa di Nadal sorridono Svitolina e Dimitrov : Tennis I risultati in diretta I britannici, orfani di Andy Murray che in questo torneo vanta 5 finali nelle ultime 8 edizioni, si consolano e gioiscono per il brillante ottavo di finale raggiunto da ...

Tennis - AusOpen : anche Fognini elimina Donskoy e vola al terzo turno con Seppi : Tennis I risultati in diretta Dopo Andreas Seppi, il secondo azzurro a qualificarsi per il terzo turno dell'Open d'Australia è Fabio Fognini, numero 1 d'Italia, che ha sperato in quattro set (2-6 6-3 ...

Tennis - AusOpen : Djokovic avanti - Muguruza saluta - Sharapova convince : Tennis I risultati in diretta Con Djokovic che supera in quattro set Monfils facendo un altro passo verso la rinascita, ha avuto bisogno di cinque set Dominic Thiem per venire a capo di un match ...

Tennis - AusOpen : Seppi avanza al terzo turno - domato Nishioka in tre set : Tennis I risultati in diretta In tutta tranquillità e con una superiorità schiacciante, Andreas Seppi ha battuto ll giapponese Yoshihito Nishioka per 6-1 6-3 6-4 e si è qualificato per il terzo turno ...

Tennis - AusOpen : Tsonga e Wozniacki rischiano e vincono in rimonta : stellina ucraina - Nel femminile si salva a fatica la bella Caroline Wozniacki, costretta a salvare due match point nel terzo set alla croata Jana Fett, numero 119 del mondo, piegata alla fine per 3-...

Tennis - Ausopen : sorridono Djokovic e Wawrinka. Federer - la difesa è iniziata : Tennis I risultati in diretta Esordio positivo per Roger Federer: il fuoriclasse svizzero, numero 2 del mondo e campione in carica, si è qualificato per il secondo turno superando lo sloveno Aljaz ...

Tennis - Ausopen : impresa di Sonego con Haase. Avanti anche Giorgi e Fognini : Tennis I risultati in diretta Dopo Andreas Seppi, l'esordiente Lorenzo Sonego (n°218 del ranking mondiale) è il secondo italiano a qualificarsi per il secondo turno dell'Open d'Australia. Il 22enne ...

Tennis - Ausopen : sorridono Djokovic e Wawrinka. Alle 9 Federer-Bedene : Ausopen donne Il tabellone femminile donne - Nel femminile avanti le ex numero 1 del mondo Karolina Pliskova e Maria Sharapova. Sulla Rod Laver Arena la ceca ha superato per 6-3 6-4 Victoria Cepede ...