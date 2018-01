Tennis | Andreas Seppi | “Edmund ha meritato la vittoria Ci ho provato | poi il suo dritto

Tennis - Australian Open 2018 : Andreas Seppi vola al secondo turno. L’azzurro supera Moutet in 4 set : Missione compiuta per Andreas Seppi che supera il primo turno degli Australian Open 2018 battendo il francese, n.155 del mondo Corentin Moutet, con il punteggio di 3-6 6-4 6-2 6-2 in 2 ore e 57 minuti di partita. Prestazione di alti e bassi per il bolzanino che affronterà nel prossimo round il giapponese Yoshihito Nishioka (n.168 del mondo) in un confronto, sulla carta, non impossibile per il nostro portacolori. Nel primo set l’avvio non è ...