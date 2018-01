Super G di Cortina | Johanan Schnarf è seconda Goggia ancora out

Cortina - Schnarf seconda nel SuperG : Cortina D'AMPEZZO - Ancora un podio per l'Italia dello sci. Lo ha portato, nel superG di cdm di Cortina l'altoatesina Johanan Schnarf arrivata 2/a in 1.14.92. Per la ragazza di 33 anni di Bressanone, ...

Sci alpino - SuperG Cortina 2018 : Johanna Schnarf pesca il jolly! Secondo posto dietro a Lara Gut che torna alla vittoria. Fuori Sofia Goggia : Italia ancora sul podio a Cortina nell’ultima gara del weekend di Coppa del Mondo. Johanna Schnarf ha centrato un magico Secondo posto nel SuperG, trovando un vero e proprio jolly. È stata una gara strana, alla roulette, disputata su pista accorciata per via del vento forte nella parta alta e con condizioni che sono cambiate più volte in corso d’opera. Johanna è scesa con il pettorale numero 1, senza riferimenti, ma ben presto ha ...

Brignone diserta il SuperG di Cortina : L'azzurra Federica Brignone, vincitrice una settimana fa dell'ultimo SuperG di cdm a Bad Kleinkirchheim, ha la febbre e cosi' non partecipa al SuperG di oggi a Cortina con inizio alle 11.45. L'atleta ...

