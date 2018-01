: Schulz all'Spd, andiamo al governo #spaziotransnazionale informa - transnazionale : Schulz all'Spd, andiamo al governo #spaziotransnazionale informa - CybFeed : #BreakingNews Spd, Schulz:al governo ci rafforziamo - Retenews24 : Schulz all'Spd, andiamo al governo - BERLINO, 21 GEN – "Sono convinto che la strada coraggiosa sia quella giusta. E… - GliOperai : RT @LucaGiangre: #Schulz ammette che #groko è unica via per la sopravvivenza della SPD. Ha ragione, infatti è proprio per il supporto acrit… - NotizieIN : Spd, Schulz:al governo ci rafforziamo -

"L'Spd non ha responsabilità della situazione politica attuale a Berlino e può essere orgogliosa del dibattito interno al partito, che è indice di democrazia". Cosìal congresso del partito a Bonn, in cui si decide sull' accordo con l'Unione di Angela Merkel per undi Grande coalizione. "Il documento uscito dai colloqui esplorativi è un manifesto per una Germania europea", afferma, che prevede più giustizia sociale e investimenti. E chiede coraggio al partito:"Andiamo ale ci rafforzeremo".(Di domenica 21 gennaio 2018)