Spd - Schulz : al governo ci rafforziamo : 13.33 "L'Spd non ha responsabilità della situazione politica attuale a Berlino e può essere orgogliosa del dibattito interno al partito, che è indice di democrazia". Così Schulz al congresso del partito a Bonn, in cui si decide sull' accordo con l'Unione di Angela Merkel per un governo di Grande coalizione. "Il documento uscito dai colloqui esplorativi è un manifesto per una Germania europea", afferma, che prevede più giustizia sociale e ...

Schulz avverte Spd - governo con Merkel o saremo puniti : Martin Schulz mette in guardia i socialdemocratici: se voteranno contro la Grosse Koalition domenica a Bonn "si andrà rapidamente a nuove elezioni" e il risultato per l'Spd non sarebbe positivo. Lo ...

Grande Coalizione in Germania/ Governo - accordo Cdu-Csu e Spd : la prossima sfida di Schulz : Germania, raggiunto l'accordo per la Grande Coalizione: Governo Cdu-Csu con Spd, vittoria per Angela Merkel (quarto mandato), Schulz "battuto". Accordi su Tasse e Immigrazione(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:33:00 GMT)

Germania - Spd apre ai colloqui con Merkel sulla Grosse Koalition. Schulz confermato alla guida del partito : Il Congresso dei socialdemocratici ha approvato la mozione proposta dai vertici del partito che apre ai colloqui con l’Unione di Angela Merkel per una riedizione della Grosse Koalition. La Germania ha di nuovo un’alternativa allo scenario di un governo di minoranza o alla possibilità di tornare subito alle urne. E’ stata una decisione non scontata, visto che all’interno della Spd in molti avrebbero preferito rimanere all’opposizione. ...

Spd - Schulz cambia idea : errore rifiutare a priori il governo : abbiamo un programma e intendiamo seguirlo", ha dichiarato la capogruppo del partito al Bundestag, Andrea Nahles, accusando la Merkel di aver tenuto nel "retrobottega" della politica l'SPD nella ...

Le scuse di Schulz al Congresso Spd. "Fidatevi ancora di me" : Si apre oggi a Berlino il Congresso dei socialdemocratici tedeschi, che dovrà stabilire definitivamente se affrontare i colloqui con l'Unione di Angela Merkel, per un'eventuale riedizione della Grosse Koalition. Restano comunque tutte le opzioni nella mozione che il presidio del partito presenta alla base. E il futuro di Martin Schulz come leader dipende dall'esito della votazione sul governo, ha spiegato il direttore generale del gruppo ...

Svolta Spd - apertura alla MerkelBerlino verso la Grosse Koalition Schulz sconfessato : dimissioni? : La direzione Spd ha detto esplicitamente che è pronta a negoziati con gli altri partiti per far uscire il Paese dalla crisi. Sconfessata la linea Schulz. Merkel verso la Grosse Koalition Segui su affaritaliani.it

Steinmeier vede Schulz - pressing sul leader della Spd per formare un governo : Le bocche cucite, la tensione palpabile, il futuro ancora sospeso. I 'movimenti' nella Willy-Brandt Haus sono decisivi in queste ore a Berlino, dove centrale, in vista di una soluzione che salvi il paese dalla crisi politica, è stato l'incontro di oggi fra il presidente Frak-Walter Steinmeier e il leader dei socialdemocratici Martin Schulz. Due colleghi di partito, che dopo il fallimento delle trattative per la coalizione di governo ...

Germania - Schulz ora tenta di resistere. Ma l'Spd punta all'alleanza con la Merkel : Steinmeier, più volte ministro degli Esteri prima di diventare presidente, soffre per lo stupore espresso dalle cancellerie internazionali per l'instabilità politica in Germania, e ha già spiegato di ...

C'è Koalition e Koalition. Pressioni dell'Spd su Schulz per un accordo con la Merkel : La pressione del capo dello stato sul suo partito per un ritorno alla stabilità politica è sempre più forte e gran parte dell'elettorato socialista (secondo un sondaggio della Welt, oltre il 60 per ...