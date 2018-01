Spazio | due sonde puntano gli asteroidi Bennu e Ryugu | la “caccia” entra nel vivo

Vita nello Spazio : trovate tracce in due meteoriti : C'È Vita EXTRATERRESTRE? Gli scienziati ritengono che entrambe le rocce arrivino da un antico mondo oceanico , formatosi quando il Sistema Solare era ancora allo stato primordiale. L'ipotesi più ...

Trequartista e due punte : il mister vuole dare più Spazio a Rossi e Lapadula : Genova - Un Trequartista e due punte per l'assalto finale al Benevento. Un Trequartista e due punte per limitare gli assalti del Torino. Dopo aver portato il Grifone in acque più tranquille con uno ...

Iran due morti e 200 arresti negli scontri. Rouhani 'Il Paese deve creare uno Spazio per la critica' : Mentre il mondo segue con preoccuapazione l'escalation della violenza contro i manifestanti, e Donald Trump ammonisce con un tweet 'Il mondo vi guarda', continua la repressione del governo. La ...

Ginnastica - Voronin Cup 2017 – Torna Vika Komova dopo quasi due anni! Spazio all’eterna Chusovitina - con Spiri e Nabieva : L’ultima gara della stagione di Ginnastica artistica sarà come da tradizione la Voronin Cup, competizione che quest’anno si svolgerà a Mosca (Russia) dal 18 al 20 dicembre. Si preannuncia una grande chiusura di 2017 per la Polvere di Magnesio visto che è annunciata la presenza di Viktoria Komova, attesa nel concorso generale come non succedeva da ormai due stagioni. La 22enne si era laureata Campionessa del Mondo alle parallele nel ...

Ginnastica - Voronin Cup 2017 – Torna Vika Komova dopo quasi due anni! Spazio all’eterna Chusovitina - con Spiri e Nabieva : L’ultima gara della stagione di Ginnastica artistica sarà come da tradizione la Voronin Cup, competizione che quest’anno si svolgerà a Mosca (Russia) dal 18 al 20 dicembre. Si preannuncia una grande chiusura di 2017 per la Polvere di Magnesio visto che è annunciata la presenza di Viktoria Komova, attesa nel concorso generale come non succedeva da ormai due stagioni. La 22enne si era laureata Campionessa del Mondo alle parallele nel ...