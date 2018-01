Sondaggi Elezioni 2018 Voto maggioritario | centrodestra al 39% | Di Maio sale ‘ma non

Elezioni - Sondaggi Ixè per Huffpost : Centrodestra più credibile di tutti su tasse - sviluppo - sicurezza e immigrazione : I sondaggi del mese di gennaio non sembrano mutare in modo sostanziale i rapporti di forza registrati fra le coalizioni nell'ultimo mese. Dinamiche interessanti si individuano invece all'interno delle singole aree politiche, fuori da esse e per quanto riguarda l'affluenza al voto.Un primo dato di sintesi consente di rilevare: una distanza pressoché immutata fra centro-destra, M5S, Pd e alleati e Liberi e Uguali; un ulteriore allargamento ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Cosa votano i giovani? Di Maio (M5s) e Renzi (Pd) al top - male il centrodestra : Sondaggi Elezioni 2018, dati politici ed elettorali: Cosa votano i giovani oggi? Pd, M5s con i propri leader convincono, il centrodestra va invece ko sulle fasce giovani(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 17:58:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Elezioni 2018 promesse elettorali : Renzi - Berlusconi - Di Maio - quali più credibili? : SONDAGGI elettorali POLITICI, intenzioni di voto Elezioni 2018: ultime notizie, simulazione Rosatellum bis per Ipsos. Centrodestra in vantaggio con 269 seggi, Renzi dietro al M5s(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:08:00 GMT)

Silvio Berlusconi - programma Elezioni 2018/ Sondaggi - firma con Salvini e Meloni : “no appello per gli assolti” : Silvio Berlusconi, programma Elezioni 2018 firmato con Salvini e Meloni: Sondaggi e promesse, "flat tax al 23%, niente appello per chi è assolto nei processi". Ospite a Mattino 5(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:19:00 GMT)

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 : Di Maio ‘boom’ col 29% - Lega in calo - Grasso supera Meloni : Sondaggi elettorali Politici, intenzioni di voto Elezioni 2018: ultime notizie, Di Maio vola al 29%, calano Pd e Lega mentre Grasso batte Fratelli d'Italia(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 02:09:00 GMT)

Elezioni politiche 2018 : tutte le liste - i candidati - i programmi e i Sondaggi : Elezioni politiche 2018, è iniziato il conto alla rovescia: il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che scioglie le...

Ultimi Sondaggi Elezioni politiche 2018 : su Lega e FI - PD e 5 stelle in discesa Video : Oggi 17 gennaio 2018 andiamo ad analizzare gli interessanti dati che ci arrivano dagli Ultimi Sondaggi [Video]relativi alle prossime elezioni politiche. Durante la trasmissione DiMartedì in onda ieri sera sono stati mostrati i Sondaggi Ipsos di Pagnoncelli in cui è stato chiesto al campione di elettori chi ha più possibilita' di diventare il prossimo presidente del Consiglio se a vincere fosse il centro destra, il centro sinistra o il #M5S. ...

Elezioni regionali - i Sondaggi : chi vince nel Lazio e chi vince in Lombardia : Il 4 marzo 2018 sarà un vero e proprio 'election day' per gli elettori di ...

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - fiducia leader : Gentiloni il 'vero' candidato premier Pd? : Sondaggi Politici Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie Elezioni 2018: Berlusconi-Salvini al top, centrodestra al 39%. Renzi ancora in calo.

Sondaggi POLITICI/ Elezioni 2018 - Berlusconi-Salvini ‘boom’ : centrodestra al 39% - Renzi ancora ko : SONDAGGI POLITICI Elettorali, intenzioni di voto e ultime notizie Elezioni 2018: Berlusconi-Salvini al top, centrodestra al 39%. Renzi ancora in calo, M5s non sfonda(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 01:10:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Elezioni 2018 - Regionali Lombardia : Fontata batte Gori M5s - ‘paga’ la scelta di Berlusconi : SONDAGGI Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati POLITICI ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. Scende Grasso con LeU, Calenda al top tra ministri(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 17:25:00 GMT)

Sondaggi POLITICI/ Elezioni 2018 - Regionali Lazio : Zingaretti in testa - ma M5s è primo partito : SONDAGGI Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati POLITICI ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. Scende LeU.

Sondaggi Politici/ Elezioni 2018 - centrodestra al 36% : sale Meloni - scende Liberi e Uguali : Sondaggi Elezioni 2018, intenzioni di voto e ultime notizie: dati Politici ed elettorali, centrodestra al 36% con super Fratelli d'Italia. scende Grasso con LeU, Calenda al top tra ministri(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 01:34:00 GMT)