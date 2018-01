Sondaggi elettorali 2018 - Index e Tecne' : le intenzioni di voto per le Elezioni Politiche : Stabile il PD al 24,0%, si conferma terza forza politica Forza Italia al 15,6% che guadagna lo 0,6% e allunga sulla Lega al 13,6%, che perde lo 0,1%. Liberi e Uguali al 6,5% sale di 3 decimi, ...

Sondaggi Politici Elettorali Movimento 5 Stelle : Di Maio e le Elezioni Politiche 2018 - le previsioni : Si avvicina l’importante appuntamento con le Elezioni Politiche del 4 marzo 2018: partiti, movimenti e coalizioni hanno cominciato il loro cammino di avvicinamento alla fatidica data e possiamo iniziare a dare un’occhiata ai Sondaggi Politici Elettorali per capire quelle che sono le intenzioni di voto degli italiani; Il Movimento 5 Stelle, così come altre forze Politiche, ha presentato il suo nuovo simbolo (in realtà l’unica ...

Sondaggi POLITICI/ Elezioni 2018 promesse elettorali : Renzi - Berlusconi - Di Maio - quali più credibili? : SONDAGGI elettorali POLITICI, intenzioni di voto Elezioni 2018: ultime notizie, simulazione Rosatellum bis per Ipsos. Centrodestra in vantaggio con 269 seggi, Renzi dietro al M5s(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:08:00 GMT)

Ultimi Sondaggi politici elettorali : boom di Forza Italia - si avvicina al PD : Ad un mese e mezzo circa dalle elezioni politiche, si accende la sfida tra i partiti Italiani. I recenti sondaggi politici, che vanno ad evidenziare le intenzioni di voto dei cittadini, mostrano uno scenario impensabile fino a poco tempo fa. Forza Italia è cresciuto notevolmente ed ora va ad insidiare il secondo posto, attualmente detenuto dal Partito Democratico. Resta sempre davanti a tutti il Movimento 5 Stelle, che può vantare un discreto ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali 2017 : intenzioni di voto partiti e coalizioni / Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 : Fratelli d'Italia è la forza politica dove c'è il range minore (Min 5,0 Max 5,4), ad eccezione di Bidimedia (3,8%). La Sinistra è praticamente unita col nuovo partito di Pietro Grasso, Liberi e ...

Sondaggi elettorali Politici/ Demos - fiducia leader : Gentiloni in testa - cresce il Di Maio-populista : Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie di oggi 20 dicembre 2017: intenzioni di voto, il voto dei giovanissimi e il leader preferito. Renzi avanti, ma con pochi voti(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 10:15:00 GMT)

Sondaggi elettorali Politici/ L’Espresso - il voto dei 18enni : Renzi il leader preferito - ma con pochi voti.. : Sondaggi Politici Elettorali, ultime notizie di oggi 19 dicembre 2017: intenzioni di voto, il voto dei giovanissimi e il leader preferito. Renzi avanti, ma con pochi voti(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 01:59:00 GMT)

Sondaggi elettorali POLITICI/ Tecnè - Renzi e Lega ko : ‘boom’ di Liberi e Uguali : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, ultime notizie di oggi 18 dicembre 2017: intenzioni di voto, crisi Pd e crollo di Renzi in soli 8 mesi. -7% dem, salgono i rivali(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 17:10:00 GMT)

Ultimi Sondaggi politici elettorali : clamoroso disastro Pd - bruciati 7 punti : Ultimi sondaggi politici elettorali (18 DICEMBRE 2017) – CROLLO VERTICALE PER RENZI Le intenzioni di voto le ultime settimane sono state particolarmente drammatiche per il Partito Democratico di Matteo renzi. I nuovi sondaggi elettorali di Ipsos, per il Corriere della sera, non fanno eccezione e ci danno Anzi la possibilità di verificare il crollo clamoroso del PD da maggio 2017 a oggi. In pochi mesi il Partito Democratico ha perso la ...

Sondaggi elettorali - dati riservati del Nazareno : il Pd rischia di essere al di sotto del 20% : Il Pd in continua flessione e allo stato al 23,4% – mai così in basso negli ultimi anni secondo i dati di Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera, sembrano confermare il dato di Sondaggio riservato che ha allarmato il Nazareno nei giorni scorsi e riportato ieri dal quotidiano La Repubblica. Secondo quelle rilevazioni, che a quanto pare hanno fatto rabbrividire i big del partito, il Pd non sfiorebbe la soglia del 20%. Una soglia non ...

Sondaggi elettorali POLITICI/ L'Espresso - i giovani sono di sinistra e si fanno 'influenzare' dalla famiglia : SONDAGGI POLITICI ELETTORALI, ultime notizie di oggi 15 dicembre 2017: intenzioni di voto, M5s-Renzi con distacco ridotto. sinistra di Grasso al 6%.

Ultimi Sondaggi politici elettorali : dramma per Renzi - Pd KO (e il peggio deve arrivare) : Ultimi sondaggi politici elettorali (15 DICEMBRE 2017) – PD AI MINIMI, M5S CONTINUA A CRESCERE Le intenzioni di voto continuano ad essere impietose per il Partito democratico di Matteo Renzi: siamo sotto la soglia del 25%, al 24,1% per la precisione, con un trend che si preannuncia negativo. E c’è già chi parla di un Pd proiettato, da qui alle elezioni, verso il 20%, un risultato che sarebbe disastroso. M5S cresce invece di tre ...