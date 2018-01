Slittino | FINALMENTE Dominik Fischnaller! Annusa l’aria di Olimpiadi e trionfa a

: Le Olimpiadi si avvicinano e Fischnaller batte un colpo! VITTORIA A LILLEHAMMER! Battuti Repilov, Kindl e Loch! - OA_Sport : Le Olimpiadi si avvicinano e Fischnaller batte un colpo! VITTORIA A LILLEHAMMER! Battuti Repilov, Kindl e Loch! -

(Di domenica 21 gennaio 2018) Doveva battere un colpo, a meno di un mese dalla propria gara a Cinque Cerchi in quel di PyeongChang, l’appuntamento più atteso del quadriennio. Dopo un inizio di stagione tra sfortune e delusioni,Fischnaller si è rialzato e lo ha fatto alla propria maniera: la stella della squadra italiana disi è andato a prendere la vittoria nella tappa di Coppa del Mondo di Lillehammer (Norvegia). Quarto trionfo in carriera nel massimo circuito internazionale per l’altoatesino, il secondo sul catino scandinavo, che aveva regalato all’azzurro la prima gioia nel 2013, a soli 20 anni. Un successo che dà sicuramente morale in vista della prova olimpica, dove si deve andare senza mezzi termini a caccia di una medaglia. Le sensazioni erano quelle giuste, il ghiaccio norvegese sembrava essere perfetto per la slitta e, soprattutto, per la guida di Fischnaller. Nella prima ...