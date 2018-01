Slavina travolge due sciatori a Roccaraso | uno è salernitano

Roccaraso : Slavina travolge due sciatori campani durante fuoripista. Sepolti dalla neve - poi i soccorsi : Due sciatori campani sono stati travolti, durante un fuoripista a Roccaraso (L'Aquila), da una slavina che si è staccata da un costone in località Valleverde del Monte Aremogna. Uno...

Slavina A SESTRIERE TRAVOLGE CONDOMINIO/ Valanga - paura per Sorrentino (portiere Chievo) : “sommersi da neve” : Una SLAVINA si abbatte su un CONDOMINIO al SESTRIERE e sul Villaggio Olimpico: emergenza neve e allerta valanghe in Piemonte. Morta una 70enne, rischio nuovo Rigopiano: paura per Sorrentino.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 18:55:00 GMT)

