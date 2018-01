Slalom Kitzbuehel | Kristoffersen rifila un secondo a Hirscher | Matt vicino - Altri Sport

Kristoffersen in testa Slalom Kitzbuehel : (ANSA) - Kitzbuehel, 21 GEN - Il norvegese Henrik Kristoffersen in 55.87 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Kitzbuehel. Lo seguono gli austriaci Michael Matt in 55.97 e ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 – Kristoffersen in testa dopo la prima manche - Hirscher a oltre un secondo! Gross sesto : Henrik Kristoffersen è al comando dello Slalom di Kitzbuehel dopo la prima manche. Il norvegese si rende protagonista di una prova eccezionale e guarda tutti dall’alto verso il basso in attesa delle manche decisiva che scatterà alle ore 13.30. Sulle nevi austriache, teatro della mitica discesa libera sulla Streif disputata nella giornata di ieri, lo scandinavo è riuscito a fare la differenza nella parte alta del tracciato e poi è stato ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Kristoffersen scatenato : dà un secondo a Hirscher che cerca la sesta meraviglia. Matt vicino - Gross e Moelgg ancora dietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo l’emozione discesa sulla Streif, si chiude il weekend sulle nevi austriache con una prova tecnica che si preannuncia emozionante e commovente. Marcel Hirscher è ovviamente il grande favorito della vigilia e cerca la sesta vittoria consecutiva tra i pali stretti: di fronte al proprio pubblico se la dovrà ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 : orario d'inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Il weekend di Kitzbuehel della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si chiude con lo Slalom . Dopo i brividi della velocità sulla Streif, si passa alla tecnica. Nello Slalom austriaco il ruolo di favorito spetta ovviamente a Marcel ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Marcel Hirscher cerca la sesta meraviglia. Manfred Moelgg e Stefano Gross per la scintilla : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo l’emozione discesa sulla Streif, si chiude il weekend sulle nevi austriache con una prova tecnica che si preannuncia emozionante e commovente. Marcel Hirscher è ovviamente il grande favorito della vigilia e cerca la sesta vittoria consecutiva tra i pali stretti: di fronte al proprio pubblico se la dovrà ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel d’Ampezzo 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Il weekend di Kitzbuehel della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si chiude con lo Slalom. Dopo i brividi della velocità sulla Streif, si passa alla tecnica. Nello Slalom austriaco il ruolo di favorito spetta ovviamente a Marcel Hirscher, dominatore della stagione fin qui. Il cannibale sembra davvero fare un altro sport e anche oggi sarà l’uomo da battere. Ci proveranno in tanti, a partire da Henrik Kristoffersen, ma senza ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming sul sito della Rai, DIRETTA LIVE scritta su OASport. Order Bib Name Skis 1 1 GROSS Stefano Voelkl 2 2 HIRSCHER Marcel Atomic 3 ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Domenica 21 gennaio si disputerà lo slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Sulle nevi austriache andrà in scena un grande spettacolo: tutto contro Marcel Hirscher che partirà con il 2 dopo Stefano Gross, Michael Matt con il 4, Henrick Kristoffersen con il 6 dopo Andre Myhrer. Di seguito la startling list e tutti i pettorali di partenza dello slalom di Kitzbuehel. Prima manche alle ore 10.30, la ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Kitzbuehel 2018 : si gareggia sulla mitica Streif! Weekend per cuori forti tra velocità e Slalom : L’asticella si alza sempre di più nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Dopo il fine settimana di Wengen, si vola a Kitzbuehel. Streif è il primo nome che salta alla mente pensando alla cittadina austriaca. Una pista mitica, un vero e proprio esame di maturità per qualsiasi velocista. Una discesa da cuore in gola, da 1.665 metri di altitudine fino a valle, con un tratto, subito dopo il Mausefalle, il salto in partenza, anche ...