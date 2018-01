Sky Arte | le invenzioni nella musica

Martedi 16 Gennaio sui canali Sky Cinema HD e Sky 3D : The HelpJackson, Mississippi. Inizio degli Anni Sessanta. Skeeter si e' appena laureata e il primo impiego che ottiene e' presso un giornale locale in cui deve rispondere alla posta delle casalinghe. Le viene pero' un'idea migliore. Circondata com'e' da un razzismo tanto ipocrita quanto esibito e consapevole del fatto che l'educazione dei piccoli, come lo e' stata la sua, e' nelle mani delle domestiche di colore, decide di raccontare la vita dei ...

8 nuovi episodi delle Muse Inquietanti di Carlo Lucarelli su Sky Arte HD : Arte, musica, letteratura: in ciascuno di questi ambiti si celano alcuni dei misteri più affascinanti della storia rimasti insoluti nel tempo e profondamente intrecciati alle vite altrettanto segrete degli artisti. Per svelare le fitte trame dell’Arte, a volte incredibilmente simili a dei romanzi noir, tornano da lunedì 15 gennaio alle 21.15, in esclusiva su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky), le inda...

Martedi 9 Gennaio sui canali Sky Cinema HD e Sky 3D : Monster TrucksDal regista di 'L'era glaciale', un avventuroso live action che omaggia il Cinema anni 80. Il liceale Tripp costruisce un gigantesco pick-up, ma una 'mostruosa' creatura se ne impossessa. (SKY Cinema UNO HD e SKY 3D ore 21.15)Lo spaccacuoriAffiatati come pochi, i Farrelly Bros. e Ben Stiller si riuniscono per un’altra commedia irriverente e bizzarra. Protagonista, questa volta, è Eddie Cantrow, un fascinoso ...

Martedi 2 Gennaio sui canali Sky Cinema HD e Sky 3D : Ghost in the ShellIl Maggiore e' un essere unico nella sua specie, il prototipo di quello che molti potrebbero diventare in futuro, e un'arma potentissima. Recuperato da un terribile incidente, il corpo biologico del Maggiore e' stato sostituto con uno interamente artificiale, ma il ghost, cioe' l'anima, e' rimasta la sua. Da qualche parte, la parte piu' importante, il Maggiore e' ancora umana, anche se (e proprio perche') la sua natura le pone ...

Wilde Salomé - questa sera su Sky Arte HD il film sperimentale di Al Pacino : questa sera va in onda su Sky Arte HD Wilde Salomé, il film sperimentale di Al Pacino con Jessica Chastain, Kevin Anderson, Roxanne Hart ed Estelle Parsons.

Vanoni - Battiato e Rino Gaetano : gli speciali di Sky Arte : Sky Arte propone un calendario ricco di eventi musicali: da Ornella Vanoni a Rino Gaetano, da Vinicio Capossela a Franco Battiato Durante le festività natalizie Sky Arte ha deciso di festeggiare con una serie di speciali dedicati a grandi nomi della musica italiana. Scopriamo il calendario e i vari appuntamenti in programma per la fine di dicembre e gli inizi di gennaio. Sky Arte programmazione: Rino Gaetano e Ornella Vanoni La nuova tappa ...

Martedi 26 Dicembre sui canali Sky Cinema HD e Sky 3D : Mamma o papa'?Paola Cortellesi e Antonio Albanese nel remake di un'irriverente commedia francese. Due coniugi divorziati ingaggiano una guerra senza esclusione di colpi per non ottenere la custodia dei figli. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Fuga dal NataleBello mantenere le tradizioni, soprattutto quando fanno da collante per la famiglia. Ma se la figlia per cui ogni anno si organizzano costosi e impegnativi preparativi per le feste per una ...

Ascolti TV | Giovedì 21 dicembre 2017. Panariello 21.4% - Le Tre Rose di Eva 13.8%. MasterChef 7 parte su Sky Uno dal 3%-3.3% : MasterChef 7 - Funerale a Carlo Cracco Su Rai1 Panariello sotto l’Albero ha conquistato 4.322.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 Le Tre Rose di Eva 4 ha raccolto davanti al video 3.037.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Prince of Persia – Le Sabbie del Tempo ha interessato 1.254.000 spettatori pari al 5.4% di share. Su Italia 1 Colorado ha intrattenuto 1.401.000 spettatori (6.8%). Su Rai3 Misure ...

Martedi 19 Dicembre sui canali Sky Cinema HD e Sky 3D : BallerinaIncantevole film d'animazione sull'importanza di inseguire sempre i propri sogni. Appassionata di danza classica, Felicie fugge dalla rurale Bretagna con l'obiettivo di esibirsi all'Opera di Parigi (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Night RepriseLo spirito del Natale in un film per tutta la famiglia. Padre e figlio devono escogitare un piano per salvare Babbo Natale, atterrato nel posto sbagliato e arrestato dalla polizia. (SKY ...

Urban Myths - su Sky Arte la serie che racconta le leggende metropolitane : Storie sospese tra leggenda e realtà, con protagonisti personaggi che hanno fatto la Storia e su cui si continuano a sentire episodi la cui veridicità non è fondata. Urban Myths, in onda questa sera dalle 21:15 su Sky Arte, propone infatti due storie tra verità e mito, irresistibili per interpretazione e sceneggiatura.Creata da Ben Palmer, la serie tv inglese racconta in ogni episodio una vicenda verosimile, ma di cui non si ha la ...

Urban Myths - su Sky Arte la serie che mette insieme Adolf Hitler e Bob Dylan. Tra miti e leggende metropolitane : Adolf Hitler, le sue ambizioni artistiche e un suo amico dai capelli rossi e Bob Dylan che chiacchiera e beve del tè per un intero pomeriggio con un illustre sconosciuto: sono questi i protagonisti di Urban Myths la serie prodotta da Sky Arts UK, in onda in prima visione assoluta e in esclusiva su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) lunedì 18 dicembre alle 21.15. Urban Myths porta la firma di Ben Palmer (The Inbetweeners) e pone al centro ...

Raffaello - Il Principe delle Arti - in prima tv su Sky Cinema Uno HD e Sky Arte HD : Dopo lo straordinario successo al box office italiano che, in soli tre giorni, ha richiamato nei Cinema oltre 50.000 spettatori incassando quasi mezzo milione di euro, e il grande consenso internazionale in occasione delle première nei principali Istituti Italiani di Cultura nel mondo, tra cui Londra, New York, Los Angeles, Sion, Berna e Parigi, il film d’Arte prodotto da Sky, in collaborazione con...

Raffaello - il principe delle arti. Prima tv assoluta su Sky Cinema e Sky Arte : Dopo lo straordinario successo al box office italiano che, in soli tre giorni, ha richiamato nei Cinema oltre 50.000 spettatori incassando quasi mezzo milione di euro, e il grande consenso internazionale in occasione delle première nei principali Istituti Italiani di Cultura nel mondo, tra cui Londra, New York, Los Angeles, Sion, Berna e Parigi, il film d’Arte prodotto da Sky, in collaborazione con i Musei Vaticani e Magnitudo Film, “Raffaello – ...

Domani arriva “Raffaello – il Principe delle Arti” in prima tv su Sky Cinema Uno HD e Sky Arte HD : Dopo il successo di pubblico e critica in Italia e nel mondo. Nel cast Flavio Parenti Dopo lo straordinario successo al box office italiano che,... L'articolo Domani arriva “Raffaello – il Principe delle Arti” in prima tv su Sky Cinema Uno HD e Sky Arte HD su Roma Daily News.