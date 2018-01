Siria | islamisti di Al-Nusra circondati dalle forze governative nella provincia di Idlib

Siria - contrattacco dell’Isis : gli islamisti riconquistano la città di confine Al-Bukamal : Con una controffensiva a sorpresa l’Isis ha riconquistato oltre la metà della cittadina di Al-Bukamal, al confine fra Siria e Iraq, che l’esercito Siriano e le milizie sciite avevano liberato in un’operazione congiunta tre giorni fa. Fonti locali raccolte dall’Osservatorio Siriano per i diritti umani, vicino all’opposizione, confermano che almeno “...