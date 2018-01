Siria | Erdogan bombarda Afrin La resistenza dei curdi ci riguarda e va sostenuta

Siria - caccia turchi bombardano nell'enclave curda di Afrin. Erdogan : "Iniziata operazione anti terroristi" : I caccia turchi hanno dato il via all'offensiva aerea contro la regione di Afrin, enclave curda in Siria già attaccata via terra. Lo ha detto il primo ministro turco Binali Yildirim. Un portavoce delle milizie curde aveva già confermato che le forze turche avevano cominciato a colpire le località curde di Afrin dalla scorsa mezzanotte. Secondo il ministro della Difesa turco Nurettin Canikli, Ankara non ha avuto altra scelta ...

Erdogan minaccia : “Purgheremo i terroristi curdi dalla Siria” : L’artiglieria pesante dell’esercito turco ha bombardato per tutta la notte le postazioni dei guerriglieri curdi dello Ypg nel cantone di Afrin, nel Nord-Ovest della Siria. Secondo fonti curde sono state colpite le cittadine di Basufan e Al-Ghazawiyah, ma non ci sarebbero vittime fra i civili. Le forze curde “sono pronte a reagire contro obiettivi m...

Turchia - Erdogan minaccia operazione militare contro i curdi Siriani entro 1 settimana - : "A Manbij, se non verranno mantenute le promesse americane sul ritiro delle forze curde YPG, prenderemo in mano la situazione. Si vedrà cosa faremo la prossima settimana. Se i terroristi ad Afrin non ...

Siria - Erdogan contro Assad : 'E' un terrorista' : ... dal capo di Stato Maggiore, Hulusi Akar , e da una nutrita delegazione governativa composta tra gli altri, dal ministro degli Esteri, Mevlut Cavusoglu , e quello dell'Economia, Nihat Zeybekci . La ...

Putin in Siria : “Abbiamo sconfitto Isis - ora ritiro truppe”. Poi vede Al Sisi ed Erdogan : Una passerella per dichiarare la fine della guerra e rivendicare i meriti della sconfitta inflitta allo Stato islamico. Vladimir Putin ha visitato questa mattina la base aerea russa di Hmeimim, in Siria, dove ha incontrato il presidente Siriano Bashar al Assad e il ministro della Difesa russo Serghiei Shoigu. Quello avvenuto tra i presidenti russo e Siriano è il secondo faccia a faccia nel giro di poche settimane. Assad, infatti, ha visto il ...

Siria - Trump a Erdogan : aggiustamenti supporto militare curdi : Nel dar conto della conversazione telefonica fra il presidente Usa Donald Trump e quello turco Recep Tayyip Erdogan, la Casa Bianca in una nota ha sottolineato tra l'altro che Trump "ha informato ...

Siria - foto da Sochi : Putin abbraccia Assad poi vede Erdogan e Rohani. “E’ diventato il primo interlocutore in Medio Oriente” : È riuscito a rilanciare la figura del presidente Siriano Bashar al Assad, oggi è a capo della coalizione che nel conflitto Siriano può dire di rappresentare la fazione vincente, almeno in ambito militare, e continua a mandare a segno colpi diplomatici che rafforzano la sua posizione a discapito degli altri soggetti impegnati nell’area, uno su tutti gli Stati Uniti. Con la stretta di mano tra il presidente iraniano, Hassan Rohani, e il suo ...

Siria : Erdogan chiude a partecipazione curdi a negoziati : "L'esclusione degli elementi terroristici che minacciano l'unità politica e l'integrità territoriale della Siria nonché la nostra sicurezza nazionale continuerà a far parte delle priorità della ...