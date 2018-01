Siria | curdi negano ingresso turchi

Strage in Siria contro i curdi : 10 morti : 23.29 Attacco terrestre e aereo contro la milizia curda 'Unità di protezione popolare (Ypg)', sostenuta dagli Usa. I morti sono 10: 3 combattenti (un uomo e due donne) e 7 sono civili, tra cui un bambino. E' accaduto nella città di Afrin, nel nord del Paese mediorientale Lo Ypg è considerata da Ankara non solo un nemico ma un gruppo terroristico alla stregua dei curdi turchi del Pkk. Lo Ypg è stata anche un alleato degli Stati Uniti, partner ...

Siria - Turchia lancia attacco contro i curdi nella regione di Afrin - : Ankara ha dato inizio all'offensiva chiamata "Ramo d'ulivo". Per Erdogan si tratta di "un'operazione anti-terrorismo"

È cominciata l'operazione militare della Turchia contro i curdi in Siria : Dopo giorni di incertezze sono cominciati i bombardamenti sulla città di Afrin, dove si incontrano tante questioni ancora da risolvere della guerra in Siria

Cosa sarà dei curdi in Siria : Sono tra i pochi vincitori della guerra finora ma potrebbe non durare, come dimostra il trambusto che si è creato negli ultimi giorni attorno alla città Siriana di Afrin

Erdogan minaccia : “Purgheremo i terroristi curdi dalla Siria” : L’artiglieria pesante dell’esercito turco ha bombardato per tutta la notte le postazioni dei guerriglieri curdi dello Ypg nel cantone di Afrin, nel Nord-Ovest della Siria. Secondo fonti curde sono state colpite le cittadine di Basufan e Al-Ghazawiyah, ma non ci sarebbero vittime fra i civili. Le forze curde “sono pronte a reagire contro obiettivi m...

La Turchia spera nel sostengo USA nell'operazione contro i curdi in Siria - : Il presidente ha criticato la politica degli Stati Uniti nella regione, sottolineando l'inaccettabilità del loro sostegno all'YPG. "Il tentativo di nascondere le azioni dei terroristi (YPG) non darà ...

Turchia - Erdogan minaccia operazione militare contro i curdi Siriani entro 1 settimana - : "A Manbij, se non verranno mantenute le promesse americane sul ritiro delle forze curde YPG, prenderemo in mano la situazione. Si vedrà cosa faremo la prossima settimana. Se i terroristi ad Afrin non ...

Siria - Trump a Erdogan : aggiustamenti supporto militare curdi : Nel dar conto della conversazione telefonica fra il presidente Usa Donald Trump e quello turco Recep Tayyip Erdogan, la Casa Bianca in una nota ha sottolineato tra l'altro che Trump "ha informato ...