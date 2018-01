: Siracusa,botte a coetaneo:arresto bullo - NotizieIN : Siracusa,botte a coetaneo:arresto bullo - ilpiccologiulio : RT @Piovegovernolad: L'INSEGNANTE RIMPROVERA L'ALUNNO: I GENITORI LO MASSACRANO DI BOTTE(Ma va là) - - rosati22 : RT @Piovegovernolad: L'INSEGNANTE RIMPROVERA L'ALUNNO: I GENITORI LO MASSACRANO DI BOTTE(Ma va là) - - teovitamia : L’INSEGNANTE RIMPROVERA L’ALUNNO: I GENITORI LO MASSACRANO DI BOTTE - GIANNISQUADRIN : RT @Piovegovernolad: L'INSEGNANTE RIMPROVERA L'ALUNNO: I GENITORI LO MASSACRANO DI BOTTE(Ma va là) - -

Un 22enne è stato arrestato dai Carabinieri di Augusta, in provincia di, per aver aggredito violentemente un. Il fatto è avvenuto nella piazza centrale della città, davanti ad altri giovani. Ilha prima sbeffeggiato e apostrofato il giovane con offese di ogni genere, poi ha iniziato a colpirlo con ripetuti pugni al volto. Il 22enne è stato portato in ospedale e operato. Ora è in prognosi riservata e rischia di perdere un occhio.(Di domenica 21 gennaio 2018)