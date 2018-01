Serie D | rimonta vincente | il Mantova batte 2-1 il Montebelluna

Basket - Serie A2 : Boniciolli show dopo la rimonta : "Chiederò di partire da -10" : Ogni conferenza post partita di Matteo Boniciolli è uno show. Non ha fatto eccezione quella al termine della vittoria in rimonta contro Udine, con la sua Fortitudo solitaria inseguitrice di Trieste al ...

Serie A2 femminile : Il Club Italia CRAI si impone in rimonta su Perugia : La cronaca: Il Club Italia CRAI conferma in avvio la formazione vista all'opera contro Montecchio, lasciando a riposo le tre Under 17 reduci dalla qualificazione ai Campionati Europei e dando fiducia ...

Serie A - Benevento-Sampdoria 3-2. Coda rimonta Caprari : Grande, grandissimo Benevento. Un'altra pagina di storia è scritta. In fondo a un secondo tempo cuore e batticuore, i sanniti ribaltano la Sampdoria (in vantaggio nella prima frazione con Caprari) e ...

LIVE Tournée 4 Trampolini 2018 - Tappa Garmisch Partenkirchen in DIRETTA : Stoch si conferma nella prima Serie! Forfang tenta la rimonta nella seconda. Insam e Colloredo eliminati : Buon anno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda Tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Garmisch, in Germania. Prosegue dunque quest’oggi, come da tradizione nel primo giorno dell’anno, la 66esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che ...

LIVE Tournée 4 Trampolini 2018 - Tappa Garmisch Partenkirchen in DIRETTA : Stoch si conferma nella prima Serie! Tande prova la rimonta nella seconda. Insam e Colloredo eliminati : Buon anno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda Tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2018 a Garmisch, in Germania. Prosegue dunque quest’oggi, come da tradizione nel primo giorno dell’anno, la 66esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Due salti che si svolgeranno con KO System nella prima delle due serie, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che ...

Serie A2 Femminile : Il Club Italia CRAI si arrende alla rimonta di Brescia : La cronaca: Giornata di festa anche per la pallavolo al PalaGeorge di Montichiari: quasi 800 gli spettatori presenti per assistere alla sfida. Formazioni tipo per entrambe le squadre: il Club Italia ...

Serie A - Icardi sbaglia - l'Inter cade ancora. Il Napoli vince in rimonta : TORINO - Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter che dopo l'1-3 casalingo contro l' Udinese cade sul campo del Sassuolo e precipita a -5 dalla vetta. Il primo sussulto del match è a firma Skriniar ...

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : Inter ancora ko - il Napoli vince in rimonta! : Risultati Serie A, Classifica aggiornata della 18^ giornata: diretta gol live score. Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter, il Napoli vola a +5 sui nerazzurri. Poker dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 23 Dec 2017 16:50:00 GMT)

Calcio a 5 - i migliori italiani della 14^ giornata di Serie A : Lima è l’uomo copertina dell’Acqua&Sapone! Fortini e Boaventura guidano la rimonta di Pesaro : La fuga dell’Acqua&Sapone Unigross contraddistingue la prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Gli oriundi continuano a rappresentare una risorsa fondamentale per la capolista, sempre più sola in testa alla classifica, mentre un veterano azzurro trascina al successo la Luparense sul campo della Lazio. Di seguito, i migliori italiani della 14^ giornata del campionato di Serie A: Gabriel ...

Risultati Serie C/ Classifiche aggiornate - diretta gol live score : Virtus Francavilla in rimonta! : Risultati Serie C, Classifiche aggiornate, diretta gol e live score: le partite di domenica (19a giornata). Prosegue in queste ore il nuovo turno del terzo campionato italiano(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 20:12:00 GMT)

DIRETTA / Pesaro Avellino (risultato finale 78-83) : alla Vuelle non riesce la grande rimonta (Serie A1) : DIRETTA Pesaro Avellino: risultato finale 78-83. Non riesce alla Vuelle la grande rimonta, sotto di 21 al termine del primo quarto i marchigiani arrivano punto a punto ma perdono(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 19:43:00 GMT)

Serie A Atalanta - Gasperini : "Complicato vincere in rimonta" : GENOVA - L' Atalanta mette sotto il Genoa e aggancia il Torino in classifica. Così Gasperini : "vincere qui, andando in svantaggio subito, è complicato - spiega a Sky Sport - L'approccio è stato complesso, poi siamo cresciuti nel corso della gara. E' un successo davvero molto importante. Ci dobbiamo scoprire in questa stagione avendo il doppio impegno. Recuperare ...

Serie A - l'Atalanta si riscatta : vittoria 2-1 in rimonta in casa del Genoa : L'euro- Atalanta si riscatta anche in campionato e mette a segno la prima vittoria esterna della stagione. Sul campo del Genoa gli uomini di Ballardini , qualificati per i sedicesimi di Europa League ,...

Risultati e Classifica Serie A - 16^ giornata : polveri bagnate per Napoli e Roma - nessun gol e solo un punto. La SPAL pareggia in rimonta col Verona - Udinese ok col Benevento : polveri bagnate in testa alla Classifica del campionato di Serie A 2017-2018. Dopo il pareggio a reti bianche nell’anticipo del sabato tra Juventus e Inter, la Roma sbatte contro Sorrentino e non riesce ad andare oltre lo 0-0 nel lunch match sul campo del Chievo, il cui portiere si supera prima su Gerson e poi su Schick, chiudendo la porta in faccia agli attaccanti giallorossi. Stesso esito per la sfida tra Napoli e Fiorentina, in cui i ...