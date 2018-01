Serie B | il Bari non va oltre il pari sul campo del Cesena

Serie B - Cesena-Bari 1-1 : Laribi illude i romagnoli - pari pugliese su autogol : CESENA - Terzo pareggio consecutivo per il Bari che trova un punto sul campo del Cesena al termine di una partita giocata ad alto ritmo. La contesa viene sbloccata al 13' da un'azione generata da un ...

Serie B - Cesena-Bari 1-1 LIVE. Senza reti Spezia-Palermo. GOL E HIGHLIGHTS : Cesena-Bari 1-1 LIVE 13' Laribi (C), 51' aut. Suagher (C) FORMAZIONI UFFICIALI Cesena (4-4-1-1) : Fulignati; Donkor, Suagher, Scognamiglio, Perticone; Kupisz, Di Noia, Schiavone, Dalmonte; Laribi; ...

Diretta Cesena - Bari dove vedere in tv e streaming gratis Serie B - : Diretta Cesena-Bari, il match valido per la 22a giornata del campionato di Serie B, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match di oggi 20 gennaio 2017

Probabili Formazioni Cesena-Bari - Serie B - 20-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Cesena-Bari, match della 22^ giornata di Serie B, che si disputerà il 20-01-2018 Dopo la sosta del campionato di Serie B, questa partita, può rivelarsi molto complicata per il Bari, che è sicuramente la favorita, ma dovrà fare molta attenzione a questo Cesena a caccia di punti. I padroni di casa vengono da una sconfitta per 1-0 contro la Cremonese. A preoccupar molto, non è stato solo il risultato, visto che si ...

Serie B Spezia-Palermo - arbitra Piccinini. Marini per Cesena-Bari : ROMA - Questi i nominativi degli arbitr i, degli assistenti, dei IV ufficiali che dirigeranno le gare valide per la prima giornata di ritorno della Serie B 2017/18 in programma sabato 20 Gennaio 2018 ...

Serie B : è sempre più il mercato di Foggia - Parma - Bari - Venezia e Palermo Video : Giornata interlocutoria quella di oggi, 14 gennaio, per le trattative di #Calciomercato dei club di Serie B.Tutto lascia pensare che domani sara' il primo giorno utile per chiudere qualche buon affare, in vista della ripartenza del campionato. Cominciamo dal Bari che è sempre vigile in questo mercato e continua a trattare incessantemente con il Benevento l'altro grande obbiettivo, il centrocampista Ledian Memushaj. Come riportato da 'La Gazzetta ...

Serie B : è il giorno di Bari - Foggia - Cesena e Pro Vercelli - tutte le trattative Video : E' successo molto in questa giornata di #Calciomercato, la nona, per le societa' di Serie B.Intanto, c'è un'ultima ora che arriva dal FC Bari 1908 che rende noto di aver acquisito a titolo temporaneo il difensore nazionale greco Marios Oikonomou, di proprieta' del Bologna. Cesena, acquisti importanti Comincia a delinearsi il nuovo Cesena del tecnico Castori, dopo gli ingaggi del difensore Emanuele Suagher e del centrocampista Simone Emmanuello, ...

Calciomercato Bari - non solo Empereur : altro colpo in difesa - arriva dalla Serie A : Calciomercato Bari – Importanti novità in merito al mercato del Bari. Conclusa la maxi operazione con il Foggia che ha portato Empereur in biancorosso con Tonucci e Greco che invece hanno fatto il percorso inverso trasferendosi alla corte di Stroppa, i ‘Galletti’ hanno messo a segno un altro colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, infatti, il Bari prenderà in prestito con diritto di ...

Calciomercato Bari - due colpi per Grosso direttamente dalla Serie A : Calciomercato Bari, la società è al lavoro per rafforzare la rosa a disposizione di mister Grosso. La finestra invernale di mercato si è aperta solo oggi, ma già alcune trattative in casa barese sono state improntate. La Gazzetta dello sport parla oggi di due possibili innesti per Grosso. In primis arriverà un difensore. Nel ruolo è corsa a due tra Vergara e Capuano, provenienti rispettivamente da Milan e Cagliari. Per quanto concerne la mediana ...

Video / Carpi Bari (0-0) highlights della partita (Serie B 21^ giornata) : Video Carpi Bari (risultato finale 0-0): highlights della partita valida nella 21^ giornata della Serie B. Deludente pareggio a reti bianche tra le mura del Cabassi. (Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 09:56:00 GMT)

Serie B - il Palermo batte la Salernitana. Ok il Frosinone - pari Bari. Colpo Ascoli : Ultimo turno del 2017 che sorride al Palermo, che con la vittoria sulla Salernitana scappa laureandosi campione d'inverno: al 'Barbera' decidono Ivajlo Cocev, Gaetano Monachello e Mato Jajalo. Tre ...

Serie B - 21^ giornata : risultati - classifica e prossimo turno. Palermo campione d’inverno - frena ancora il Bari. Cadono Foggia e Ternana : 1/54 LaPresse/Davide Anastasi ...

Probabili Formazioni Carpi-Bari Serie B 28-12-2017 : Le Probabili Formazioni di Carpi-Bari, 21^ giornata Serie B 2017/2018, ore 20.30: Carletti accanto a Mbakogu per gli emiliani, mentre Grosso conferma il tridente e rilancia Petriccione in cabina di regia. Allo stadio Sandro Cabassi un Carpi reduce dall’ottimo successo, benché sofferto, contro il Cittadella ospita un Bari che deve assolutamente tornare a fare punteggio pieno, soprattutto dopo il pareggio a reti inviolate ottenuto ...

Serie B : doni di Natale per Cittadella - Pescara - Salernitana - Bari - Foggia Video : In Serie B, non ci sono pause per quanto riguarda le trattative di mercato, in attesa che la sessione invernale apra ufficialmente i battenti. Le notizie che sono trapelate nelle ultime ore fanno riferimento a molti club che hanno intenzione di rinforzare i propri organici. Il Cittadella potrebbe formalizzare, a breve, il prestito dell'attaccante Luca Vido, di proprieta' dell'Atalanta. Per il calciatore si tratterebbe di un ritorno, avendo ...