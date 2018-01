Serie B Brescia-Avellino | probabili formazioni e tempo reale alle 15 Dove vederla in tv

Brescia Pesaro/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Brescia Pesaro, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge e vale per la sedicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 09:15:00 GMT)

Brescia Pistoia/ Info streaming video e diretta tv : orario e risultato live (basket Serie A1) : diretta Brescia Pistoia: Info streaming video e tv, orario e risultato live della partita che si gioca al PalaGeorge per la quindicesima giornata del campionato di basket Serie A1(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 08:15:00 GMT)

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 : Juventus e sono dieci! Il Brescia tiene il passo - il Tavagnacco affonda : E’ andata in archivio la decima giornata della Serie A di Calcio femminile e le prime della classe si confermano ad alto livello nel primo turno del 2018. Vediamo quali sono stati gli esiti di questo sabato calcistico in rosa. La Juventus ha centrato il suo decimo successo consecutivo nel torneo nazionale superando a Vinovo il Chievo Verona per 6-0. Un successo rotondo frutto delle reti di Benedetta Glionna al 28′ ed al 69′, ...

Calcio femminile - Serie A 2017-2018 (giornata 10) : la Juventus ospita il Chievo - il Brescia sul campo dell’Empoli : Dopo una lunga pausa per le festività natalizie, è tempo di tornare a calcare i campi nella massima Serie del Calcio femminile italiano. Domani 13 gennaio avrà inizio il 10° turno ed andiamo a scoprire i match in programma. Juventus-Chievo La capolista Juventus riprende la propria marcia affrontando tra le mura amiche del campo di Vinovo il Fimauto Valpolicella Chievo Verona (diretta su Juventus TV, canale 212 di Sky). Una sfida non semplice per ...

Serie B - il Brescia saluta Clerici : scoprì Pirlo e tanti altri : Brescia - E' scomparso nella notte Roberto Clerici , all'età di 75 anni. Clerici era stato fondatore della Voluntas, autentico serbatoio del Brescia Calcio, dove si sono formati numerosi giovani ...

Basket - 14a giornata Serie A 2018 : Avellino nuova capolista in solitaria. Brescia cade a Torino. Che lotta per le Final Eight di Coppa Italia! : Aspettando il posticipo tra Pistoia e Milano, la Serie A ha una nuova capolista solitaria. In vetta alla classifica c’è ora la Sidigas Avellino, che ha dominato il posticipo della 14a giornata contro la Virtus Bologna per 87-59. Una grandissima prestazione da parte della squadra di coach Pino Sacripanti, che almeno per una sera festeggia il primo posto. Bruno Fitipaldo con 18 punti e Dezmine Wells con 17 punti sono i migliori marcatori del ...

Basket - Serie A 2018 : Brescia a Torino per scacciare la crisi. Milano vola a Pistoia - Avellino riceve la Virtus : È tempo della 14^ giornata della Serie A di Basket. La classifica è cambiata notevolmente nello scorso turno, con Brescia che è stata raggiunta in vetta da Milano e Avellino. In casa Leonessa c’è aria di crisi: sono tre le sconfitte nelle ultime quattro partite, due delle quali in casa; soprattutto, la prestazione messa in scesa nel Derby contro Cremona è stata davvero preoccupante in termini di intensità. L’allarme è già suonato: ...

Serie A - Cremona sgambetta Brescia. Milano e Avellino agganciano la vetta : Bologna, 2 gennaio 2018 – Il colpo senza dubbio più clamoroso della tredicesima giornata è la caduta casalinga della Germani Brescia prima della classe che è stata battuta per la seconda volta ...

Basket - Serie A 2018 : Brescia perde contro Cremona - Milano e Avellino vincono e completano l’aggancio in vetta : Aggancio in vetta alla classifica della Serie A nel primo turno del 2018. La Germani Brescia ha trovato la sua terza sconfitta della stagione, la seconda in casa, perdendo il Derby contro la Vanoli Cremona per 80-67. Una vittoria arrivata grazie ad una seconda metà di gara in cui ha fatto la differenza il solito Johnson-Odom, che ha chiuso al gara con 23 punti, trascinando la squadra di Meo Sacchetti. Per Brescia si tratta del secondo stop ...