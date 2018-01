Serie A Vecino acchiappa El Shaarawy nel finale | Inter-Roma 1-1

Pagelle Inter-Roma 1-1 - Serie A 2018 : grande partita di Allison - El Shaarawy e Vecino decisivi : A San Siro termina in parità per 1-1 il big match della 21ma giornata di Seria A tra Inter e Roma. I giallorossi giocano meglio nel primo tempo e trovano il vantaggio al 31’ con El Shaarawy. Nella ripresa reagiscono però i nerazzurri, che vanno più volte vicino al gol, che viene però negato da un grande Allison. Alla fine la rete del pareggio arriva all’86’ con il colpo di testa di Vecino. Andiamo quindi a scoprire i migliori e i peggiori in ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : Vecino risponde a San Siro - big match pari! Diretta gol live score : Risultati Serie A, 21^ giornata: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite. Il Napoli espugna Bergamo, il big match tra Inter e Roma finisce pari ed è bellissimo(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 22:31:00 GMT)

Probabili formazioni / Inter Lazio : ritorna Vecino. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : Probabili formazioni Inter Lazio: Diretta tv, orario, le notizie live (19a giornata Serie A). Dopo le due sconfitte in serie, i nerazzurri provano a rialzare la testa contro i biancocelesti(Pubblicato il Fri, 29 Dec 2017 13:52:00 GMT)

Probabili formazioni / Sassuolo Inter : chi per Vecino? Diretta tv - orario - ultime notizie live Serie A : Probabili formazioni Inter Sassuolo: Diretta tv, orario e le ultime notizie live sugli 11 in campo al Mapei Stadium per la Serie A. Vecino out per squalifica.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 11:53:00 GMT)

Serie A - squalificati Vecino - Suso e Romagnoli. Un turno di stop anche per Zenga : ROMA - Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato 5 giocatori per un turno: Cigarini (Cagliari), Vecino (Inter), Romagnoli e Suso (Milan), Buchel (Verona) . Nessun provvedimento per il difensore ...

Serie A Inter - c'è anche Vecino tra i convocati per il Chievo : MILANO - Il tecnico dell' Inter Spalletti ha convocato 20 giocatori in vista della gara di domani pomeriggio contro il Chievo. In lista anche Vecino , che era rimasto in dubbio per un risentimento al ...

Serie A Inter - i convocati. Vecino - semaforo verde : MILANO - Il tecnico dell' Inter Spalletti ha convocato 20 giocatori in vista della gara di domani pomeriggio contro il Chievo. In lista anche Vecino, che era rimasto in dubbio per un risentimento al ...