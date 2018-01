Serie A TIM | Live Sassuolo-Torino | cronaca e risultato in tempo reale

PROBABILI FORMAZIONI/ Inter Roma : occhi su Candreva. Quote - le ultime novità live (Serie A 21^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Inter Roma: Quote, le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre nella grande sfida di San Siro, all'Interno della ventunesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:20:00 GMT)

PROBABILI FORMAZIONI/ Atalanta Napoli : De Roon out. Quote - le ultime novità live (Serie A 21^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Napoli: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella ventunesima giornatan del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 08:36:00 GMT)

Lunedi Tim in trasferta da Canal+ - mentre Mediaset si gioca i diritti della Serie A : Lunedì consiglieri e sindaci di Tim volano a Parigi. L'obiettivo è di conoscere da vicino, il giorno successivo, Canal+, la società televisiva candidata, nei piani dell'azionista comune Vivendi, alla joint venture dalla quale potrebbe passare l'accordo riparatore tra i francesi e Mediaset. Lo stesso lunedì il Cda del gruppo di Cologno Monzese si riunisce per decidere sull'offerta per la gara dei diritti televisivi ...

Probabili formazioni/ Cagliari Milan : quote - le ultime novità live (Serie A 21^ giornata) : Probabili formazioni Cagliari Milan: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano alla Sardegna Arena nella ventunesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:45:00 GMT)

Probabili formazioni/ Atalanta Napoli : quote - le ultime novità live (Serie A 21^ giornata) : Probabili formazioni Atalanta Napoli: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella ventunesima giornatan del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 03:30:00 GMT)

Pallanuoto femminile - Serie A1 : nel recupero della settima giornata Florentia-Cosenza 5-6 : Importantissima vittoria esterna del Cosenza nel recupero della settima giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile: le calabresi hanno espugnato la vasca della Florentia per 5-6 ed hanno scavalcato proprio le toscane in classifica. Decisivo lo strappo maturato tra secondo e terzo periodo. Florentia in vantaggio con Sorbi nel primo possesso dell’incontro, poi non si segna per quasi 10′, fino a che, nel secondo periodo, Citino ...

Serie A Tim : probabili formazioni di Cagliari-Milan : La diretta della partita, come sempre, sulle reti Sky e Mediaset Premium, sintonizzandosi su Sky Calcio 1, Sky Sport Mix e Sky Supercalcio oppure Premium Sport, o in streaming su Sky Go o Premium ...

Probabili formazioni Serie A 21ª giornata - le ultimissime del sabato : ... 15 Giaccherini, 18 Leandrinho Indisponibili: Milik, Ghoulam Squalificati: nessuno Diffidati: Jorginho Domani, ore 12.30 Stadio: Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo TV: Sky Calcio 1, MP Sport Web: ...

L'ASSASSINIO DI GIANNI VERSACE - Serie TV / Il dibattito sull'omofobia negli USA legittima il prodotto : L'ASSASSINIO di GIANNI VERSACE, la SERIE tv: anticipazioni del 18 gennaio 2018:"L'uomo da copertina". Cananan si avvicina alla villa dello stilista e spara a sangue freddo.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 21:02:00 GMT)

Timeless - gratis in streaming la Serie tv che viaggia nel tempo : andrà in onda in prima TV ogni giovedì alle 21.10 e, dal giorno successivo, le puntate saranno disponibili in streaming gratuito su Paramount Channel .

Calciomercato Serie A : ore decisive per Rafinha - sorpresa Pereira - offerta del Sassuolo alla Juventus - Ultime Notizie Flash : Il Calciomercato della Serie A continua, ore calde per l'Inter che aspetta la risposta di Rafinha e del Barcellona. La Juventus mette le basi per il mercato di giugno mentre la Cina continua a ...

Careca - Van Basten e Matthäus insieme : 27 anni fa l’ultima gara della Nazionale di Serie A : Careca, Van Bastan e Mattahus insieme? Quasi 30 anni fa, grazie alla Nazionale di Lega, è successo. L'articolo Careca, Van Basten e Matthäus insieme: 27 anni fa l’ultima gara della Nazionale di Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lecce - Catania - ottima prevendita : sarà record storico in Serie C? Proiezione : L'attesa è tanta e l'atmosfera è quella dei grandi eventi. Lecce - Catania è senza dubbio il match più atteso degli ultimi tempi in Serie C. Un match che prevede non poche emozioni, considerata la caratura tecnica delle due squadre attualmente prima e seconda nel girone C del campionato di Serie C. I salentini sono, infatti, primi a quota 45 punti, mentre il Catania è secondo a 41 punti. E' importante sottolineare, come più volte hanno fatto i ...