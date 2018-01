Serie A | DIRETTA Inter-Roma | formazioni | cronaca del match e voti

Diretta Cosenza - Matera dove vedere in tv e streaming gratis Serie C - : Diretta Cosenza - Matera , il match valido per la 20a giornata del campionato di Serie C, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match

DIRETTA/ Civitanova Modena (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo! ( Serie A1 19^ giornata) : DIRETTA Civitanova Modena : info streaming video e tv. Si accenderà all'Eurosuole il big match della 19^ giornata di Serie A1, che si replicherà settimana prossima anche in Coppa Italia.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:40:00 GMT)

LIVE Inter-Roma - Serie A in DIRETTA : scontro diretto per la Champions League a San Siro. Icardi-Dzeko - sfida tra bomber! : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Inter-Roma, posticipo serale delle domenica del campionato di Serie A, valido per il 21° turno. Una sfida di grande impatto emotivo quella di San Siro tra due delle migliori compagini del torneo nazionale: i nerazzurri terzi i graduatoria con 42 punti e i giallorossi quinti a quota 39, ma con una partita in meno (mercoledì 24 il recupero della terza giornata in casa della Sampdoria, alle ore 20.45). ...