Serie A | come vedere Atalanta-Napoli in streaming o in TV

Serie A oggi (domenica 21 gennaio) - tutte le partite in programma : il calendario completo. Gli orari e come vederle in tv e Diretta Streaming : oggi domenica 21 gennaio torna la Serie A con la 21^ giornata. Il campionato si era preso una piccola pausa invernale, ora si ricomincia e scatta la seconda parte di stagione. Un rientro con il botto visto che in serata si giocherà il big match tra Inter e Roma che mette in palio punti importanti in ottica Champions League. La lotta scudetto tra Napoli e Juventus riprende invece con un duello a distanza: i partenopei saranno impegnati contro ...

Atalanta-Napoli - 21ma giornata Serie A 2018 : si gioca a pranzo! Orario - programma e come vederla in tv. Le probabili formazioni : Riprende il campionato di calcio di Serie A questa domenica ed alle ore 12.30 la capolista Napoli si esibirà all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo nel “Lunch match” delle 12.30 contro l’Atalanta, valido per la 21ma giornata. Una prova di verifica importante per gli uomini di Maurizio Sarri al cospetto di una formazione molto difficile da affrontare, capace di superare i partenopei al San Paolo nei quarti di finale ...

Inter-Roma - 21^ giornata Serie A 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le probabili formazioni : Oggi domenica 21 gennaio si gioca Inter-Roma, big match valido per la 21^ giornata della Serie A. Il campionato torna dopo la pausa invernale e ci regala subito uno scontro diretto che mette palio punti pesanti per la qualificazione alla prossima Champions League: a San Siro si sfideranno due squadre che hanno commesso qualche passo falso di troppo nelle ultime settimane e che devono prontamente rialzare la testa dopo aver disputato ...

Atalanta-Napoli - Serie A 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Le probabili formazioni : La capolista contro la sua bestia nera. Domenica 21 gennaio, nel lunch match della 21^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, il Napoli sfiderà l’Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d’Italia per provare a consolidare la prima posizione, ma i precedenti contro gli orobici di Gasperini sono tutt’altro che confortanti. In tre degli ultimi quattro confronti tra le due squadre è stata l’Atalanta a prevalere, segnale ...

Serie A - calendario 21^ giornata. Programma - orari e tv di tutte le partite. Come vederle in Diretta Live Streaming : Domenica 21 gennaio tornerà la Serie A 2018 di calcio. Dopo la pausa invernale concessa a squadre e calciatori che hanno giocato durante le festività natalizie, il campionato è pronto per ritornare a dare spettacolo: si riparte con la 21^ giornata, la seconda del girone di ritorno. Si ricomincia con il grande duello per lo scudetto tra Napoli e Juventus, la lotta per un posto in Champions League con tre squadre coinvolte e la lotta per non ...

Biglietti Juventus-Genoa - Serie A (22 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventunesima giornata di Campionato : Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 21 ed il 22 gennaio, c’è l’incontro tra Juventus e Genoa, in programma lunedì 22 gennaio alle ore 20.45 nel capoluogo piemontese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 50, ed i giallorossi, a quota 21, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 25 i punti conquistati in casa dalla Juventus, grazie a 8 vittorie ed un pareggio in 10 ...

Biglietti Cagliari-Milan - Serie A (21 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventunesima giornata di Campionato : Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 21 ed il 22 gennaio, c’è l’incontro tra Cagliari e Milan, in programma domenica 21 gennaio alle ore 18.00 nel capoluogo sardo, che vedrà la battaglia sportiva tra i rossoblu, a quota 20, cioè con la media di un punto a partita, ed i rossoneri, a quota 28, reduci dalla vittoria in casa con il Crotone. Il Cagliari ha equamente suddiviso tra casa e trasferta i punti ...

Biglietti Atalanta-Napoli - Serie A (21 gennaio) : come acquistare i tickets per la ventunesima giornata di Campionato : Tra le gare del ventunesimo turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 21 ed il 22 gennaio, c’è l’incontro tra Atalanta e Napoli, in programma domenica 21 gennaio alle ore 12.30 allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Nella città orobica si sfideranno i nerazzurri, a quota 30 dopo la vittoria in casa della Roma, ed i partenopei, a quota 51, reduci da quattro vittorie consecutive. L’Atalanta in casa ha totalizzato ...