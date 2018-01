Serie A Cagliari | Lopez | Commesso errori tecnici e tattici

Serie A Cagliari - Lopez : "Peccato. Meritavamo il pari" : Cagliari - " Nel primo tempo abbiamo fatto gol e fatto le cose giuste. Dovevamo dare piu' intensita', per questo siamo andati meglio nella ripresa: forse Meritavamo di fare il gol ma il calcio e' ...

Pagelle/ Cagliari Milan (1-2) : Fantacalcio - i voti della partita ( Serie A 2017-2018) : Pagelle Cagliari Milan 1-2: Fantacalcio , i voti della partita di Serie A. I rossoneri vanno in svantaggio ma riescono a ribaltare con una doppietta di Kessie, due espulsi in campo(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 20:18:00 GMT)

Video Gol Cagliari-Milan 1-2 : Highlights e Tabellino Serie A - 21^ Giornata 06/11/2018 : Risultato Finale Cagliari-Milan 1-2, Cronaca e Highlights , 8’Barella, 36′, 42′ Kessiè (2), 21^ Giornata Serie A, 21 Gennaio 2018 . Cagliari-Milan 1-2. E’ questo il risultato finale. Il campo ha parlato, il Milan conquista i 3 punti contro il cagliari. Al Sant’Elia, succede di tutto, 1 spulsione per parte, nel Milan Rodriguez e nel Cagliari Barella. I rossoneri, grazie alla doppietta firmata da Kessiè al primo ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Cagliari-Milan 1-2 - decide una doppietta di Kessié - espulsi Rodriguez e Barella : Vittoria sofferta ma importante per il Milan a Cagliari contro i padroni di casa sardi nel match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A. decide una doppietta di Kessié al 36′ (su rigore) ed al 42′ che ha ribaltato l’iniziale vantaggio firmato da Barella all’8′ su cui Donnarumma è stato tutt’altro che irreprensibile. Un match duro e molto teso che ha portato anche alle espulsi oni di Rodriguez ...

Diretta Cagliari - Milan dove vedere in televisione e streaming gratis Serie A - : Diretta Cagliari - Milan , il match valido per la 21a giornata del campionato di Serie A, con le informazioni su orario Diretta tv e streaming gratis del match

Probabili formazioni/ Cagliari Milan : quote - le ultime novità live ( Serie A 21^ giornata) : Probabili formazioni Cagliari Milan : le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano alla Sardegna Arena nella ventunesima giornata della Serie A(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:45:00 GMT)

Serie A Cagliari - Lopez : "Personalità e coraggio contro il Milan" : Cagliari - "I ragazzi in allenamento mi sono piaciuti, hanno mostrato grande intensità. Questa è la testa giusta per affrontare partite come quella di domani. La sosta? Era giusto staccare un po', ...