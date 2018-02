Serie A | Bologna-Benevento | formazioni e news | In attacco Guilherme e Coda

Video/ Bologna Fiorentina (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 23^ giornata) : Video Bologna Fiorentina (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita valida nella 23^ giornata del campionato di Serie A. Vincono i viola: decidono Veretout e Federico Chiesa(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 10:28:00 GMT)

Serie A Donadoni : «Bologna - aspetto ancora il salto di qualità» : BOLOGNA - "Non siamo stati bravissimi, va detto. Però non meritavamo assolutamente di perdere" . Roberto Donadoni , ai microfoni di Mediaset Premium, ha analizzato la sconfitta del Bologna contro la ...

Serie A : Bologna-Fiorentina 1-2 - Pioli torna a vincere : Al Dall'Ara due gol direttamente da calcio d'angolo , autogol di Mirante e Pulgar, , nella ripresa decide tutto Chiesa

Serie A - Bologna-Fiorentina : i gol di Veretout e Pulgar direttamente da corner : Sul corner è più efficace la marcatura a uomo o a zona? Di qualsiasi partito siate conta poco in una partita come Bologna-Fiorentina. Al minuto 41' calcio d'angolo viola: Veretout fa partire un destro ...

Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere : Simeone cerca riscatto a Bologna (23^ giornata) : Classifica marcatori Serie A, Capocannoniere: continua la grande sfida tra Ciro Immobile e Mauro Icardi, ma è Quagliarella che ha segnato di più nelle ultime settimane(Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 13:50:00 GMT)

Video/ Virtus Bologna Pesaro (85-67) : highlights della partita (Basekt - Serie A1 - 18^ giornata) : Video Virtus Bologna Pesaro (risultato finale 85-67): highlights della partita di basket per la 18^ giornata della Serie A1. Quarta vittoria di fila per le V nere. (Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 11:02:00 GMT)

Pronostici Serie A/ Quote e scommesse delle partite : Fiorentina corsara a Bologna? (23^ giornata) : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse per le partite in programma nella 23^ giornata della Serie A. Juventus e Napoli favorite d'obbligo questa domenica. (Pubblicato il Sun, 04 Feb 2018 10:53:00 GMT)

Basket - 18^ giornata Serie A 2017-2018 : la Virtus Bologna domina l’anticipo contro Pesaro : Dominio assoluto della Virtus Bologna nell’anticipo della 18a giornata di Serie A. La squadra di coach Ramagli supera agevolmente in casa la VL Pesaro per 85-67 al termine di una partita che ha sempre visto la Virtus in pieno controllo fin dai primi dieci minuti, mentre Pesaro non è mai riuscita a reagire, crollando già alla prima sirena. Ottima prestazione in casa Bologna per Michael Umeh e Pietro Aradori, che mettono a referto rispettivamente ...

