Selena Gomez sexy in queste nuove foto promozionali Puma

Selena Gomez e la madre non si parlano ancora : il piano di Bieber : Selena Gomez e la madre non hanno ancora fatto pace. Justin vuole far cambiare idea a Mandy Continuano ad essere molto tesi i rapporti tra Selena Gomez e la madre Mandy. Intanto Justin Bieber è intenzionato a riconquistare la fiducia della madre della Gomez, dimostrandole di essere cambiato e maturato rispetto al passato. Il cantante […] L'articolo Selena Gomez e la madre non si parlano ancora: il piano di Bieber proviene da Gossip e Tv.

JUSTIN BIEBER/ La madre di Selena Gomez la critica ancora : "Con lei i consigli cadono nel vuoto" : La madre di Selena Gomez è nuovamente critica con la famiglia, anche se questa volta non è il rapporto con JUSTIN BIEBER a finire nell'occhio del ciclone. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 05:32:00 GMT)

Selena Gomez chiede Nick Jonas di raccontare il loro appuntamento più imbarazzante : È omai passato un decennio da quando Nick Jonas e Selena Gomez erano una coppia, praticamente un’altra epoca e da allora ne è passata così tanta di acqua sotto i ponti che i due oggi ci scherzano allegramente sopra. Il cantante ha partecipato a un gioco in un programma della BBC, in cui doveva rispondere a delle domande mentre le sue pulsazioni cardiache venivano monitorate. Una di queste domande gli è stata fatta proprio da Sel con un ...

Selena Gomez pentita del film con Woody Allen? La donazione a Time’s Up superiore al cachet del film : La situazione di Selena Gomez, protagonista del nuovo film di Woody Allen Rainy Day in New York, si fa sempre più complessa: la popstar e attrice ha girato la pellicola nel 2016 insieme a Timothée Chalamet, Elle Fanning, Jude Law, Diego Luna, Rebecca Hall e Liev Schreiber, ma sembrerebbe pentita di questa collaborazione con il controverso regista di Manhattan. Dopo la rivoluzione che ha travolto Hollywood in questi ultimi mesi dal caso ...

JUSTIN BIEBER E Selena Gomez / È imminente l'uscita del nuovo album della cantante - poi il tour : Mentre JUSTIN BIEBER prosegue il suo periodo di pausa dalle scene, il 2018 sarà un anno da ricordare per SELENA GOMEZ grazie ad un nuovo album e ad un tour mondiale.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 04:32:00 GMT)

Selena Gomez : pace con la madre a una sola condizione : Selena Gomez farà pace con la madre? Si torna a parlare ancora una volta di Selena Gomez e del suo rapporto con la madre Mandy. Da settimane le due non si parlano a causa di alcuni accesi litigi. Hanno anche smesso di seguirsi su Instagram. In molti erano inizialmente convinti che la causa fosse il […] L'articolo Selena Gomez: pace con la madre a una sola condizione proviene da Gossip e Tv.

Hilary Duff torna con il musicista Matthew Koma : “Merito anche di Selena Gomez” : Quello tra Hilary Duff e Matthew Koma è un tira e molla che va avanti da un annetto: i due si sono lasciati e ripresi più volte e adesso sono tornati insieme. I paparazzi hanno pizzicato l’attrice e il musicista a cena a Los Angeles, con il figlio di lei, Luca, avuto dall’ex Mike Comrie. January 14th – Hilary Duff, Matthew Koma and Luca grabbing dinner in LA pic.twitter.com/F9Fx7xyXFd — Hilary Duff Slovakia (@HilaryUpdateSK) ...

Selena Gomez in lite con la madre per Bieber? Parla Mandy : Selena Gomez e la madre non si Parlano? Mandy fa chiarezza Continuano ad essere tesi i rapporti tra Selena Gomez e la madre Mandy. Nelle ultime settimane si è Parlato di un acceso litigio tra le due a causa della relazione della cantante con Justin Bieber, anche se questo non sembra essere stato l’unico motivo. Una fonte aveva fatto sapere […] L'articolo Selena Gomez in lite con la madre per Bieber? Parla Mandy proviene da Gossip e Tv.

Justin Bieber e Selena Gomez/ Apre il museo della popstar che vola in solitaria a Dubai : Justin Bieber e Selena Gomez: la coppia ha passato insieme il Capodanno ma poi lui è volato da solo a Dubai, aria di crisi? Intanto a febbraio si inaugura il museo...(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 03:31:00 GMT)

Justin Bieber e Selena Gomez : ascoltali cantare insieme nel mash-up 'Same Old Friends' : La loro tormentata e infinita love story ( qui trovi il recap completo ) continua ad appassionare milioni di fan in tutto il mondo. via GIPHY Dopo averli visti tornare di nuovo insieme, ora a Justin ...

Justin Bieber e Selena Gomez : ascoltali cantare insieme nel mash-up “Same Old Friends” : Justin Bieber e Selena Gomez sono la coppia per eccellenza del pop internazionale. La loro tormentata e infinita love story (qui trovi il recap completo) continua ad appassionare milioni di fan in tutto il mondo. via GIPHY Dopo averli visti tornare di nuovo insieme, ora a Justin e Selena non resta che esaudire uno degli ultimi desideri dei fan. Almeno dal punto di vista musicale! Ovvero vederli e sentirli cantare insieme. via GIPHY Al momento ...

Il film di Selena Gomez diretto da Woody Allen non arriverà nelle sale dopo lo scandalo molestie? : Il film di Selena Gomez per la regia di Woody Allen potrebbe non arrivare nelle sale: la produzione della pellicola, le cui riprese sono ormai in corso da diversi mesi, non poteva non subire dei contraccolpi dopo la pubblicazione del report di un giornalista del Washington Post che con la sua inchiesta sugli appunti e materiali privati di Woody Allen ne ha dato l'immagine di un uomo misogino, depravato e dalla particolare ossessione per le ...

JUSTIN BIEBER E Selena GOMEZ/ La cantante lancia un segnale di pace alla madre Mandy : La famiglia di SELENA GOMEZ non ha affatto gradito il ritorno di fiamma con JUSTIN BIEBER anche se un segnale di pace è stato pubblicato nel profilo Instagram della cantante.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 03:39:00 GMT)

JUSTIN BIEBER E Selena GOMEZ/ Despacito Remix è il singolo più venduto del 2017 : Il 2017 è stato un anno felice per JUSTIN BIEBER: oltre al ritorno di fiamma con SELENA GOMEZ, è suo il singolo più venduta degli ultimi 12 mesi in collaborazione con Luis Fonsi.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 03:30:00 GMT)