Scuola | il ministero ai docenti | “Dovete lavorare più ore” | Di’ la tua

Contratto Scuola - il ministero ai docenti : dovete lavorare di piu' : Gli aumenti per i docenti ci saranno, ma non riguarderanno solo lo stipendio. Ad aumentare dovranno essere anche le ore di lavoro. O almeno questa è la richiesta, che però sta rendendo ancora più ...

Scuola - i “super presidi” di Renzi fanno anche gli avvocati : “Chiamati spesso a rappresentare il ministero in tribunale” : Deve dirigere l’istituto, gestire le (poche) risorse economiche a disposizione, scegliere i docenti (visto che la riforma di Renzi ha deciso così). E, come se non bastasse, adesso gli tocca pure andare in tribunale. L’ultima invenzione della Scuola italiana è la nuova figura del “preside-avvocato”: sempre più spesso i dirigenti scolastici sono chiamati dall’amministrazione a presentarsi davanti al giudice per discutere le cause del ministero. ...

Scuola - al via trattative tra Ministero e sindacati sul rinnovo del contratto : Con il nuovo anno hanno preso il via le trattative tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi per il rinnovo contrattuale della Scuola e di tutto il comparto della Conoscenza dopo ...

Cremona - Scuola aderisce al programma pro-verdura del ministero. Ma le carote sono avariate e finiscono ai Nas : I ministeri dell’Istruzione e delle Politiche Agricole promuovono il consumo di frutta e verdura nelle scuole, al posto delle merendine. Lodevole, ma non alla elementare Matilde di Canossa di Cremona, dove le carote sono arrivate maleodoranti e inzuppate d’acqua. Risultato: ai bimbi sono venuti diarrea e il vomito e del cattivo stato di conservazione dei prodotti sono stati allertati i carabinieri dei Nas. La scuola, poi ha deciso di ...

Liceo Campanella unica Scuola calabrese premiata al ministero per le buone pratiche : ... nell'ottica di costituire un'impresa di artigianato tradizionale e storico nel contesto del reale mondo lavorativo. L'intensa mattinata moderata dal direttore del portale Skuola.net, Daniele ...

Il Liceo Leopardi scelto dal Ministero per il convegno nazionale sull'alternanza Scuola-lavoro : Un convegno che - con circolare ministeriale- tutti i presidi del Paese sono stati invitati a seguire in diretta streaming, per condividere i racconti degli studenti insieme alle imprese coinvolte. ...

La 'Buona Scuola' non arriva in Sicilia. Dal ministero solo 13 milioni per la Sicilia : La Buona scuola bis snobba i bambini Siciliani. Dei 209 milioni stanziati dal ministero dell'Istruzione per avviare il cosiddetto Sistema integrato di istruzione e formazione da zero a sei anni - ...

Roma - Scuola : insegnanti forzano blocco - tensione davanti al ministero : Il cordone di agenti e di blindati della Polizia disposto in viale Trastevere, nell'area antistante al ministero dell'istruzione, ha respinto con delle cariche i manifestanti che tentavano di ...