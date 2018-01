Scrive un ultimo post su Facebook e poi muore

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di domenica 21 gennaio 2018) A Savona, dopo che le è stata rimandata la visita cardiochirurgica per almeno due volte, Mirella Ottonello, una donna di 58 anni ha perso la vita a causa di un infarto vittima della malasanità italiana. Le rinviano la visita cardiochirurgica per la seconda volta La signora Ottonello, aveva aspettato settimane, quella visita specialistica all’Ospedale San Martino nel savonese, ma giovedì 18 gennaio le è stata nuovamente rimandata. Mirella delusa dall’ennesimo rinvio, ha iniziato a sentire una sorta di tradimento nei suoi confronti da parte di quella sanità che per tanti anni aveva prestato servizio con il suo lavoro di infermiera. Aveva iniziato a lavorare al Noceti occupandosi degli anziani per poi sarsi all’Asl 2 di Savona dove svolgeva le mansioni comuni del suo mestiere, trovandosi, alle volte, a dover prestare servizio anche a domicilio per quelle persone, disabili e anziani, ...