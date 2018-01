Sci | Cdm | altro podio per l' Italia | Schnarf seconda a Cortina in SuperG

Sci - CdM : a Cortina libera a Sofia Goggia : 11.31 L'azzurra Sofia Goggia, dopo il trionfo di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, ha vinto in 1'36"45 anche la discesa di CdM a Cortina sui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane. Alle sue spalle le statunitensi Lindsey Vonn, in 1.36.92 e Mikaela Shiffrin in 1'37"29. Per Goggia è il secondo successo stagionale ed il quarto in carriera con 18 podi ed un bronzo mondiale. Per lei c'è, dopo 4 delle 8 gare,anche il primato ...

Sci - Cdm donne : tripletta storica nella libera di Bad Kleinkirchheim. Vince Goggia davanti a Brignone e Fanchini : Per la Goggia si tratta della terza vittoria in coppa del mondo dopo le due dello scorso anno in Corea (libera e superG). In questa stagione la 25enne di Bergamo era salita tre volte sul podio: ...

Sci di fondo - Cdm : riecco Pellegrino - trionfo a Dresda davanti a Klaebo : ... Federico Pellegrino manda un messaggio a Johannes Klaebo: l'azzurro ha battuto il rivale norvegese nella prova di Coppa del mondo di sprint a tecnica libera cittadina a Dresda, confermando di poter ...

Sci - Cdm : Brignone super - suo il superG di Bad Kleinkirchheim : Per la Brignone, al 21esimo podio in coppa del mondo, si tratta della seconda vittoria in stagione dopo il successo nel gigante di Lienz lo scorso 29 dicembre. Domani è in programma la discesa sulla ...

Sci - Cdm Fill terzo a Wengen - sua la coppa di combinata : Wengen (Svizzera) - La coppa del mondo di combinata è di Peter Fill. L'azzurro ha chiuso al terzo posto nella combinata di Wengen. Un podio che, insieme al secondo posto ottenuto a Bormio, gli vale con 140 punti la conquista del ...

Cdm Sci : Schild in testa slalom Flachau : Flachau (AUSTRIA), 9 GEN - L'austriaca Bernadette Schild in 55.61 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale notturno di Flachau. Al momento è seconda, in 55.98, la statunitense Mikaela ...

Sci : cdm donne - ok Fis a tre gare Cortina : ROMA, 9 GEN - La Fis ha dato l'ok definitivo alle gare di Coppa del mondo di sci alpino che si disputeranno a Cortina d'Ampezzo tra il 19 e il 21 gennaio prossimi. L'ispezione internazionale ...