Sci | ancora un podio | Schnarf seconda nel SuperG

FaScismo e antifaScismo - ancora? : Fascismo e antiFascismo, ancora? Così pare abbia reagito l’attuale sindaco di Genova di fronte alla comparsa di gruppi neofascisti in una città antifascista. Reazione comune, del resto. Più aumenta la distanza, più le differenze sfumano; già oggi i più hanno dimenticato le differenze fra terrorismo rosso e nero: provate a chiedere chi metteva le bombe sui treni. Verrà il giorno in cui un’ecumenica condanna del “totalitarismo” seppellirà tutto. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Kristoffersen scatenato : dà un secondo a Hirscher che cerca la sesta meraviglia. Matt vicino - Gross e Moelgg ancora dietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo l’emozione discesa sulla Streif, si chiude il weekend sulle nevi austriache con una prova tecnica che si preannuncia emozionante e commovente. Marcel Hirscher è ovviamente il grande favorito della vigilia e cerca la sesta vittoria consecutiva tra i pali stretti: di fronte al proprio pubblico se la dovrà ...

Sci Sofia Goggia è ancora super - vince la discesa a Cortina : ancora un trionfo per Sofia Goggia. Dopo la vittoria di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, l'azzurra ha vinto in 1.36.45 anche la discesa di cdm a Cortina sui 2.660 metri della pista ...

Sci - è ancora super Goggia : vince la discesa a Cortina : L'azzurra Sofia Goggia, dopo il trionfo di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, ha vinto in 1.36.45 anche la discesa di coppa del mondo a Cortina sui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane. Alle sue spalle le statunitensi Lindsey

Sci : Goggia è ancora super - vince discesa Cortina : L'azzurra Sofia Goggia, dopo il trionfo di una settimana fa nella libera di Bad Kleinkirchheim, ha vinto in 1.36.45 anche la discesa di cdm a Cortina sui 2.660 metri della pista Olympia delle Tofane. ...

LIVE Sci alpino - Discesa Cortina 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia vince ancora! Sconfitte Vonn e Shiffrin! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Discesa libera femminile di Cortina d’Ampezzo, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Per quanto visto ieri in prova, la grande favorita sarà l’americana Lindsey Vonn, che ama da sempre la pista Olimpia delle Tofane. La statunitense, tuttavia, dovrà guardarsi dall’agguerritissima squadra italiana, reduce dalla memorabile tripletta di Bad Kleinkirchheim. Sofia Goggia ...

Archeologia : Selinunte “un’altra Pompei” - potrebbero esserci numerose “opere sepolte ancora sconoSciute” : “Felice che l’Università di Camerino abbia un accordo con Selinunte. Gli studi dell’Università di Camerino sono certamente preziosi per capire fino a che punto possiamo confidare sulle costruzioni precedenti e su quanto sul piano della geologia possa essere utile per la ricostruzione”. Lo ha affermato Vittorio Sgarbi partecipando alla presentazione degli studi scientifici, condotti dal gruppo di ricerca dell’Università di Camerino sotto la guida ...

Sci alpino - Discesa Cortina 2018 : è ancora Lindsey Vonn la più veloce in prova. Tina Weirather seconda - Sofia Goggia quarta : Lindsey Vonn è stata anche oggi la più veloce sulla Olympia delle Tofane di CorTina. L’americana ha chiuso con il miglior tempo anche la seconda prova cronometrata di Discesa, su una pista sulla quale ha vinto per ben 11 volte in carriera (5 in Discesa, 6 in superG). Vonn ha fatto ancora meglio di ieri, abbassando il tempo di oltre un secondo, fino all’1’36″87 di oggi, confermandosi favorita assoluta del weekend, che ...

Vento forte in Piemonte : raffiche fino a 115 km/h - impianti Sciistici ancora chiusi : Si continuano a registrare forti raffiche di Vento sui rilievi del Piemonte: Arpa regionale ha rilevato picchi di 115 km/h sul Monte Fraiteve. Restano quindi chiusi, nel comprensorio sciistico della Vialattea, i collegamenti Sestriere-Sauze d’Oulx, Sestriere-Sansicario e Sauze d’Oukx-Sansicario. L'articolo Vento forte in Piemonte: raffiche fino a 115 km/h, impianti sciistici ancora chiusi sembra essere il primo su Meteo Web.

Neymar vs Cavani - ancora Scintille : il brasiliano fischiato dal pubblico - l’accaduto : Nonostante la vittoria per 8-0 conquistata davanti ai propri tifosi ai danni del malcapitato Dijon, il Psg non può vivere un day after senza polemiche. Ad accendere la polemica è ancora una volta la diatriba tra Neymar e Cavani. In particolare la nota negativa della serata è arrivata al minuto 83′ quando l’arbitro ha fischiato un calcio di rigore in favore dei parigini. Sul dischetto si è presentato Neymar, autore già di una ...

AL BANO E ROMINA POWER / Ancora emozioni al concerto di Berlino per una delle ultime uScite di coppia : Al BANO e ROMINA POWER si sono esibiti insieme a Berlino per uno dei loro ultimi spettacoli insieme. Ma il pubblico non smette di sperare in un loro ritorno di fiamma.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 08:34:00 GMT)

Giappone - peSci palla con ancora il veleno venduti per errore. Altoparlanti nella cittadina : "Non mangiate pesce" : E' la roulette russa della gastronomia, il piatto così celebre in Giappone che vanta persino un museo a lui dedicato. Ma ora, per il "fugu", il pesce palla che se non preparato correttamente può essere letale per il suo veleno, c'è un vero e proprio allarme nella città di Gamagori. Cinque confezioni di pesce contenente veleno (non è stato rimosso il fegato) sono state vendute per errore: tre sono state ...

Salto con gli Sci - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i personaggi da medaglia. Kamil Stoch vuole rifarlo ancora… : Kamil Stoch, con la vittoria dell’ultima Tournée dei Quattro Trampolini imponendosi in tutte le gare, è entrato di diritto nel club dei più vincenti di sempre nel Salto con gli sci. Tra meno di un mese, alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, andrà alla ricerca di nuovi record, senza dimenticare che ormai 4 anni fa a Sochi 2014 era stato capace di conquistare due medaglie d’oro da trampolino grande e trampolino piccolo. Il polacco si ...

Sci alpino - Coppa Europa 2018 : l’Italia vince ancora a Kirchberg. Alex Hofer trionfa in gigante : È un periodo d’oro per lo sci alpino italiano. Oltre ai fasti della Coppa del Mondo, la squadra azzurra sta splendendo anche in Coppa Europa. Dopo la vittoria di ieri di Florian Eisath, oggi è toccato ad Alex Hofer trionfare nel gigante di Kirchberg. Il 23enne sudtirolese ha dimostrato di trovarsi a proprio agio sulla pista austriaca perché dopo l’ottima prima manche chiusa al secondo posto, è balzato davanti a tutti nella seconda, ...