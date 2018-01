Sci alpino | SuperG Cortina 2018 | Johanna Schnarf pesca il jolly! Secondo posto dietro a

LIVE Sci alpino - superG Cortina 2018 in DIRETTA : vittoria di Lara Gut! L’Italia festeggia Johanna Schnarf : è seconda! Fuori Sofia Goggia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG femminile di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Si conclude un bellissimo weekend sulle nevi dolomitiche con l’ultima gara veloce. Lindsey Vonn sembra essere la grande favorita della vigilia dopo aver vinto la discesa di ieri ma attenzione a Sofia Goggia che va a caccia del riscatto mentre Federica Brignone e Nadia Fanchini possono stupire ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 – Kristoffersen in testa dopo la prima manche - Hirscher a oltre un secondo! Gross sesto : Henrik Kristoffersen è al comando dello Slalom di Kitzbuehel dopo la prima manche. Il norvegese si rende protagonista di una prova eccezionale e guarda tutti dall’alto verso il basso in attesa delle manche decisiva che scatterà alle ore 13.30. Sulle nevi austriache, teatro della mitica discesa libera sulla Streif disputata nella giornata di ieri, lo scandinavo è riuscito a fare la differenza nella parte alta del tracciato e poi è stato ...

LIVE Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 in DIRETTA : Kristoffersen scatenato : dà un secondo a Hirscher che cerca la sesta meraviglia. Matt vicino - Gross e Moelgg ancora dietro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom maschile di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Dopo l’emozione discesa sulla Streif, si chiude il weekend sulle nevi austriache con una prova tecnica che si preannuncia emozionante e commovente. Marcel Hirscher è ovviamente il grande favorito della vigilia e cerca la sesta vittoria consecutiva tra i pali stretti: di fronte al proprio pubblico se la dovrà ...

Sci alpino - superG Cortina d’Ampezzo 2018 : Federica Brignone ha la febbre! L’azzurra non scende : Federica Brignone purtroppo non sarà al via del superG di Cortina d’Ampezzo, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. L’azzurra, infatti, è stata presa da un attacco febbrile e giustamente ha preferito non rischiare di presentarsi al cancelletto di partenza. Un vero peccato perché la nativa di Milano era in ottima forma dopo il successo della scorsa settimana a Bad Kleinkirchheim ma, a tre settimane dalle Olimpiadi ...

Sci alpino - Slalom Kitzbuehel 2018 : orario d'inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Il weekend di Kitzbuehel della Coppa del Mondo maschile di sci alpino si chiude con lo Slalom . Dopo i brividi della velocità sulla Streif, si passa alla tecnica. Nello Slalom austriaco il ruolo di favorito spetta ovviamente a Marcel ...

Sci alpino - superG Cortina d’Ampezzo 2018 : orario d’inizio e come vederlo in tv e Diretta Streaming. I pettorali di partenza : Il weekend di Cortina della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 si chiude con il superG. Sull’Olimpia delle Tofane è ancora Lindsey Vonn la grande favorita, dopo il successo di ieri in discesa. La gara sarà incerta ed apertissima: da non sottovalutare Lara Gut, Anna Veith, Tina Weirather, Nicole Schmidhofer. Fanno parte delle atlete in lizza per la vittoria anche le azzurre Federica Brignone, Sofia Goggia, Nadia Fanchini e Johanna ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 21 gennaio : domenica di fuoco con Sci alpino - biathlon - slittino - sci di fondo…L’Italia ci prova ovunque! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali, domenica 21 gennaio. Ci aspetta una giornata davvero intensissima, ricca, appassionante e avvincente, da vivere tutti insieme. Il SuperG di Cortina d’Ampezzo con Sofia Goggia e Federica Brignone all’attacco contro Lindsey Vonn e Lara Gut, Dorothea Wierer e Lukas Hofer che sognano nelle mass start ad Anterselva, Francesco De Fabiani che ci spera nella 15km di sci di ...