Schianto tra due auto | muore 18enne

Schianto su strada statale : 4 morti : Un tragico incidente è avvenuto in corrispondenza del km 38,570 della strada statale 650 'di Fondo Valle Trigno'. Lo scontro frontale, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un mezzo pesante,...

Michele Santoro - il sospetto di Aldo Grasso sul tracollo degli ascolti : 'Lo Schianto con Don Matteo era intenzionale' : La prima puntata della nuova stagione di 'M' di Michele Santoro su Raitre si è sfracellata senza appello. I dati dello share hanno condannato il teletribuno al 4,9%,contro il 30,6% e il 32,6% delle ...

Tragico Schianto all'alba : un morto e cinque feriti : Grave incidente stradale a Milano, all'alba di sabato. Un ragazzo di 18 anni ha perso la vita, cinque i feriti. Incidente Bovisa Milano Due auto sono entrate in collisione in via...

Incidente in A21 - polizia : 'Schianto provocato da distrazione del camionista' : 'La causa dell'Incidente è ascrivibile a una distrazione del conducente del mezzo pesante che ha tamponato l'auto e poi l'autocisterna'. Lo ha detto il comandante della polizia stradale di Brescia, ...

Brescia - Schianto fra due tir e un'auto in A21 : 6 morti tra le fiamme - tra cui 2 bimbi : A causa di un incidente stradale tra due camion, uno dei quali con cisterna che ha preso fuoco e un'auto, sono morte sei persone - tra cui due bambini - sull'autostrada A21, che collega...

Schianto tra due camion in A21 Dopo l'incidente scoppia un incendio : Un camion ha preso fuoco mentre era fermo nella coda che si è formata sull'A21 in seguito a un grave incidente tra due tir all'altezza di Montirone, in provincia di Brescia.

Schianto tra un furgone e un pullman a causa del ghiaccio : Federica muore a 21 anni : AOSTA - Il ghiaccio presente sull'asfalto sarebbe all'origine dello scontro della scorsa notte tra un furgone e un pullman sull'autostrada A5 in cui è deceduta Federica Banfi,...